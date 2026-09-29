Corrientes: se impulsa un modelo exportador mediante la baja de costos logísticos

La Comisión Directiva y socios de la Federación Empresarial de Corrientes (Feccor) mantuvieron una reunión de trabajo con el diputado nacional Diógenes González y el director de Transporte Fluvial y Puertos, Adolfo Escobar Damús.

Durante el encuentro, se debatieron estrategias para consolidar un perfil exportador en la provincia, destacando la necesidad de reformar el régimen de cabotaje vigente, alivianar la carga impositiva sobre los combustibles para la navegación y potenciar la red de puertos en Ituzaingó, Lavalle y El Sombrero.

Propuesta de reforma del régimen de cabotaje e impuestos

El debate parlamentario y regional se enfoca en bajar los costos de traslado por la Hidrovía Paraguay-Paraná.

Se impulsa el cambio de la ley de cabotaje (Decreto-Ley 19.492/44) para permitir una navegación más competitiva en los ríos internos.

Corrientes articula junto a las provincias de Chaco y Entre Ríos una propuesta unificada para consensuar con bloques del Congreso Nacional.

Las provincias solicitan la revisión del esquema impositivo de los combustibles para la flota nacional, evitando tarifas que encarezcan el flete y distorsionen la competitividad frente al transporte terrestre u oceánico.

“Entendemos que, si hay una modificación, va a haber una reducción significativa del costo logístico. Hoy es más barato el transporte oceánico”, remarcó el diputado Diógenes González.

Inversiones en puertos y estrategia logística integral

El desarrollo de la infraestructura portuaria ingresa en etapas decisivas en el territorio provincial.

El puerto de El Sombrero se encuentra próximo a recibir el aval de la Nación para la concreción de un crédito de 50 millones de dólares destinado a su construcción.

En tanto que el puerto de Ituzaingó atraviesa su fase administrativa final para quedar formalmente habilitado y comenzar a operar con cargas regionales.

También se menciona los proyectos complementarios como el avance de la planificación para el complejo portuario de la localidad de Lavalle.

El director de Transporte Fluvial y Puertos, Adolfo Escobar Damús, subrayó que “el éxito de un puerto se desarrolla por la logística que tenga”, destacando la necesidad de integrar rutas, transporte terrestre y vías navegables.