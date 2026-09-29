Itatí Demarchi Arballo: una propuesta para federalizar la Justicia y llevar la voz de la abogacía del interior al Consejo de la Magistratura

El próximo 20 de octubre, los abogados con matrícula federal activa elegirán a sus representantes ante el Consejo de la Magistratura de la Nación. La candidata Itatí Demarchi Arballo, presidenta del Colegio de Abogados de Villa María, encabeza la Lista N.º 4 “Abogacía Unida y Dignidad Profesional”, una construcción que reúne referentes de distintos colegios del interior del país y que plantea, entre sus principales ejes, federalizar el funcionamiento de la Justicia, reducir las desigualdades entre los distintos distritos y jerarquizar el ejercicio profesional de la abogacía.

La elección del próximo 20 de octubre definirá a los cuatro representantes titulares de los abogados y sus respectivos suplentes que integrarán el Consejo de la Magistratura de la Nación durante el período 2026-2030. De esos cuatro representantes, dos corresponden a la Capital Federal y dos al interior del país.

En este escenario, la candidatura de Itatí Demarchi Arballo, abogada laboralista y presidenta del Colegio de Abogados de Villa María, se presenta como una propuesta construida desde el interior y con una mirada federal.

La candidata encabeza la Lista N.º 4 – Abogacía Unida y Dignidad Profesional, una propuesta que, según explicó durante su recorrido por distintas provincias, comenzó a gestarse en 2022 a partir del trabajo conjunto de colegios y referentes de la abogacía del interior del país.

Entre las instituciones que expresaron su respaldo se encuentra el Colegio Público de Abogados de la Primera Circunscripción Judicial de Corrientes, cuyo presidente, el doctor Juan Manuel Bobadilla, confirmó públicamente su acompañamiento a la candidatura.

Una visita a Corrientes para acercar la propuesta

En el marco de su recorrido por distintas provincias del país, Itatí Demarchi Arballo visitó la ciudad de Corrientes el lunes 28 de septiembre, donde desarrolló una agenda institucional y mantuvo contacto directo con distintos sectores vinculados al ámbito jurídico y académico.

Uno de los primeros puntos de su visita fue la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales y Políticas de la Universidad Nacional del Nordeste (UNNE), donde fue recibida por su decana, doctora Mónica Anís.

Demarchi estuvo acompañada durante la recorrida por el presidente del Colegio Público de Abogados de la Primera Circunscripción Judicial de Corrientes, doctor Juan Manuel Bobadilla, además de integrantes de la comitiva que acompañó su visita.

Posteriormente, la candidata se trasladó hasta la sede del Colegio Público de Abogados de Corrientes, donde mantuvo un encuentro con un grupo de colegas y profesionales de la abogacía.

Durante la reunión, Demarchi presentó los principales lineamientos de su propuesta de cara a las elecciones del Consejo de la Magistratura y explicó la importancia de que los abogados del interior tengan una participación activa en un organismo que tiene incidencia directa sobre el funcionamiento de la Justicia Federal en todo el territorio nacional.

La candidata manifestó su satisfacción por el recibimiento y por el intercambio mantenido con los profesionales correntinos, y expresó su deseo de regresar a la provincia después de las elecciones “con buenas noticias para los correntinos y para los abogados de Corrientes”.

¿Qué hace el Consejo de la Magistratura?

El Consejo de la Magistratura fue creado a partir de la reforma constitucional de 1994 y tiene entre sus principales funciones organizar los concursos destinados a cubrir vacantes en la Justicia Federal, tramitar denuncias contra magistrados, elevar al Jurado de Enjuiciamiento los casos que puedan derivar en su remoción y administrar el presupuesto del Poder Judicial.

Actualmente, el organismo funciona con 20 integrantes, luego de que la Corte Suprema declarara inconstitucional la integración de 13 miembros que había regido desde 2006.

La elección del 20 de octubre permitirá definir cuatro consejeros titulares y sus respectivos suplentes en representación de los abogados con matrícula federal: dos representantes por la Capital Federal y dos por el interior del país.

Según la información publicada, compiten cuatro listas por la representación de los abogados: Abogacía Unida y Dignidad Profesional, encabezada por Itatí Demarchi Arballo; Abogacía Federal, liderada por Fernando Levene; Abogacía por la Libertad, con Luis Palomino como primer candidato; y

Unidad en Defensa de la Abogacía, encabezada por Alberto Biglieri.

Federalizar la Justicia

Uno de los principales ejes planteados por Demarchi es la necesidad de federalizar efectivamente el funcionamiento de la Justicia y reducir las diferencias que, desde su perspectiva, existen entre los distintos distritos del país.

La candidata cuestionó particularmente la demora existente en la cobertura de juzgados federales del interior y sostuvo que las vacantes no deberían tener distinto nivel de importancia según el lugar donde se produzcan.

En ese sentido, planteó que una vacante en Comodoro Py no debería tener mayor relevancia que una vacante en Paso de los Libres, Goya o la ciudad de Corrientes.

“Que no valga más una vacante en Comodoro Py que en Paso de los Libres, que en Goya y que en Corrientes Capital”, fue la idea expresada por la candidata durante la entrevista difundida por LT7.

La propuesta se vincula directamente con una de las preocupaciones manifestadas durante su paso por Corrientes: la necesidad de que la realidad de los tribunales del interior sea escuchada dentro de los organismos nacionales.

Demarchi sintetizó esa mirada señalando que el Consejo debe escuchar a “la abogacía que camina los tribunales, presenta escritos y espera sentencias”.

Un observatorio federal sobre la Justicia

Entre las propuestas mencionadas aparece también la creación de un observatorio federal que permita relevar periódicamente el estado de las sentencias y las demoras judiciales en cada provincia.

La iniciativa tendría como objetivo contar con información periódica sobre el funcionamiento de los tribunales y permitir identificar las diferencias existentes entre las distintas jurisdicciones.

La idea parte de una preocupación concreta: que la realidad cotidiana de quienes litigan en las provincias pueda tener mayor visibilidad en las decisiones que se adoptan a nivel nacional.

La protección de los honorarios profesionales

Otro de los ejes centrales de la propuesta es la situación de los honorarios de los abogados y abogadas que ejercen la profesión.

Demarchi definió al honorario profesional del abogado litigante como un “crédito alimentario” y planteó la necesidad de defender su adecuada regulación y reconocimiento.

Durante la entrevista, relató el caso de una abogada cordobesa a quien, según explicó, se le habría regulado un honorario equivalente al valor de “un paquete de yerba”.

Para la candidata, situaciones de este tipo pueden desalentar el ejercicio profesional en áreas especialmente sensibles, como los reclamos vinculados con jubilados y personas con discapacidad que necesitan acceder a prestaciones de salud.

La cuestión de los honorarios aparece así vinculada no solamente con la situación económica de los profesionales, sino también con el rol social que cumple la abogacía en el acceso a la Justicia.

El rol social de la abogacía

Otro de los aspectos destacados por Demarchi fue la relación entre el trabajo cotidiano de los abogados y los problemas concretos que atraviesan los ciudadanos.

Durante la entrevista, señaló que muchas personas llegan a los tribunales cuando ya enfrentan situaciones críticas, como la falta de medicamentos oncológicos, y destacó el papel que cumplen los abogados en esos procesos.

También hizo referencia a los datos del propio Consejo de la Magistratura sobre las denuncias contra magistrados y la proporción de ellas que finalmente deriva en sanciones o remociones.

Desde su perspectiva, la abogacía organizada debe tener una participación activa en el funcionamiento institucional de la Justicia y en el seguimiento de sus resultados.

Una construcción desde el interior

Uno de los elementos que caracteriza a la Lista N.º 4 es su composición federal.

La candidatura de Demarchi cuenta con referentes de distintas provincias, entre ellas Corrientes, Santa Fe, Salta y Jujuy, y forma parte de un recorrido que, según explicó la candidata, incluyó distintas regiones del país, con presencia reciente en el NOA y el NEA.

La propuesta se presenta como una construcción que busca llevar al ámbito nacional una voz surgida desde los colegios de abogados del interior.

En ese sentido, Demarchi sostuvo que pretende llevar al Consejo una voz que se construya “provincia por provincia”.

El propio Juan Manuel Bobadilla destacó durante la entrevista la trayectoria de la candidata y señaló que se trata de una dirigente que conoce tanto la profesión como la realidad del país.

También remarcó que sería la primera vez que una presidenta de un colegio de abogados del interior encabeza una lista con aspiraciones de integrar el organismo nacional.

El acompañamiento de Corrientes

El presidente del Colegio Público de Abogados de la Primera Circunscripción Judicial de Corrientes, Juan Manuel Bobadilla, confirmó su respaldo a la candidatura de Demarchi y explicó que el acompañamiento se viene construyendo desde hace varios años.

Según señaló, su apoyo a la candidata comenzó hace aproximadamente cuatro años y forma parte de una decisión colectiva de distintos sectores y agrupaciones de la abogacía del interior que entendieron que Demarchi podía representarlos en el ámbito nacional.

Durante la entrevista también explicó el mecanismo de la elección y remarcó que existe libertad dentro de la institución correntina para que cada matriculado decida qué espacio acompañar.

En ese marco, señaló además que la vicepresidenta del Colegio de Abogados de Corrientes participa de otra lista, situación que atribuyó precisamente a la libertad interna existente para que cada profesional pueda elegir el espacio que considere.

Una elección que tendrá impacto en la Justicia Federal

Más allá de las distintas posiciones y candidaturas que competirán el 20 de octubre, la elección definirá quiénes serán los abogados que representarán a la matrícula federal dentro de un organismo que interviene en cuestiones centrales del sistema judicial argentino.

El Consejo de la Magistratura participa en la selección de magistrados, interviene en los procesos disciplinarios, puede promover la remoción de jueces y administra recursos del Poder Judicial.

Por ese motivo, para la candidata, la participación de los abogados que ejercen diariamente en los tribunales resulta fundamental.

La propuesta de Demarchi pone el acento en que esa representación no quede concentrada en la realidad de la Capital Federal y que las necesidades de las provincias tengan una presencia efectiva dentro del organismo.

Su visita a Corrientes se inscribe precisamente en ese recorrido: tomar contacto directo con universidades, colegios profesionales y abogados de distintas regiones para transmitir sus propuestas y escuchar las problemáticas de cada jurisdicción.

Con el 20 de octubre como fecha central, la Lista N.º 4 Abogacía Unida y Dignidad Profesional buscará llevar al Consejo de la Magistratura una representación construida desde el interior del país y con una agenda que incluye la federalización de la Justicia, la cobertura de vacantes, el seguimiento de

las demoras judiciales, la defensa de los honorarios profesionales y el reconocimiento del rol social de la abogacía.

La visita de Itatí Demarchi Arballo a Corrientes dejó, además, un mensaje dirigido especialmente a los profesionales de la provincia: la intención de que la voz de quienes ejercen diariamente en los tribunales del interior tenga un espacio visible en el ámbito nacional y que las problemáticas dE Corrientes formen parte de la agenda del Consejo de la Magistratura.