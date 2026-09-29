Nea Tech 2026: Corrientes será sede de un evento sobre tecnología e innovación

El Gobierno de Corrientes presentó oficialmente NEA TECH 2026, un evento de tecnología e innovación que se desarrollará durante tres jornadas en la ciudad de Corrientes.

La actividad tendrá lugar los días 15, 16 y 17 de octubre en el Museo de Arte Contemporáneo de Corrientes (MACC) y contará con transmisión simultánea por streaming.

El encuentro es organizado de manera conjunta por el Ministerio de Ciencia y Tecnología y LNX GROUP, y reunirá a autoridades de Corrientes, Chaco, Formosa y Misiones, además de representantes de empresas, emprendedores tecnológicos e inversores.

La agenda estará organizada en cinco ejes: inteligencia artificial y automatización, blockchain y negocios digitales, emprendimiento tecnológico, transformación digital e inversión y negocios digitales.

Entre los oradores confirmados se encuentra Santiago Siri, quien brindará la conferencia magistral “Inteligencia Artificial en Vivo”, con una demostración en tiempo real de prototipado mediante IA aplicada a distintas industrias.

También participarán Rafael Costa “Ragaco”, especialista en inteligencia artificial generativa aplicada a la creatividad, y Nicolás Fernández Miranda, divulgador especializado en neurociencia aplicada al aprendizaje. La organización anticipó que habrá nuevas confirmaciones en las próximas semanas.

Inscripción gratuita

La inscripción general es gratuita y ya se encuentra abierta a través del sitio oficial de NEA TECH.

Además, las empresas de base tecnológica que quieran participar de la Ronda de Negocios podrán postularse hasta el 27 de septiembre, aunque la participación estará sujeta a cupos y selección según el perfil de cada empresa.

Durante la presentación, el ministro de Ciencia y Tecnología, Luciano Cabrera, destacó la articulación entre el sector público y privado y señaló que el objetivo es generar espacios de capacitación y vinculación que permitan avanzar en nuevos proyectos productivos para Corrientes.

Por su parte, la directora de Corrientes Telecomunicaciones SAPEM (TelCo), Anita Alegre López, resaltó el trabajo de la empresa para fortalecer la infraestructura tecnológica y la formación de recursos humanos vinculados al desarrollo científico y tecnológico.