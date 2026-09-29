Puente Paso de los Libres-Uruguayana: Brasil invertirá R$ 59 millones en su reparación

El Gobierno Federal de Brasil destinará R$ 59,1 millones para la rehabilitación integral del puente internacional que une Paso de los Libres con Uruguayana, sobre el río Uruguay.

La obra tendrá un plazo de ejecución de 28 meses y abarcará los 1.419 metros de extensión de la estructura, incluyendo el tramo que conecta con el lado argentino.

Entre los principales trabajos previstos se encuentran la recuperación y refuerzo de pilares y sistemas de apoyo, la instalación de nuevos sistemas de drenaje e impermeabilización, la renovación de la pavimentación y la colocación de nueva señalización vial.

El proyecto también contempla la instalación de barreras rígidas de seguridad y la ampliación de vías, además de trabajos de impermeabilización en distintos sectores.

Una estructura con casi 80 años

El puente fue habilitado al tránsito el 12 de octubre de 1945 y oficialmente inaugurado el 21 de mayo de 1947, durante un acto que contó con la presencia de los entonces presidentes Eurico Gaspar Dutra y Juan Domingo Perón, además de Eva Perón.

Durante sus casi ocho décadas de funcionamiento, la estructura soportó un intenso tránsito internacional, especialmente de camiones que trasladan mercaderías entre Argentina, Brasil y otros países del Mercosur.

Uno de los antecedentes recientes fue la emergencia registrada entre 2022 y 2023, cuando la rotura de una viga de sustentación obligó a implementar restricciones parciales al tránsito mientras se realizaban tareas de reparación.

Actualmente, en una primera etapa, ya se trabaja del lado brasileño en la instalación del obrador, cercos y sistemas de protección. También comenzó la recuperación estructural del antiguo edificio que hasta la década de 1970 albergó servicios de Aduana y el Destacamento de Fusileros Navales.

La obra apunta a mejorar una conexión estratégica para Paso de los Libres, Uruguayana y el corredor internacional del Mercosur.

Con información de El Reporte