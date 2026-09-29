Corrientes incorporó equipamiento de vanguardia para tratamiento neonatal

El Ministerio de Salud Pública de Corrientes incorporó tecnología de última generación destinada a la atención neonatal de alta complejidad en el Hospital Materno Neonatal “Eloísa Torrent de Vidal”.

Se trata de un equipamiento para la aplicación de hipotermia terapéutica, una estrategia médica orientada a reducir el riesgo de daño neurológico permanente en recién nacidos diagnosticados con encefalopatía hipóxica-isquémica.

La medida se enmarca dentro de las políticas de fortalecimiento y modernización de la atención materno-infantil en el sistema sanitario público de la provincia, permitiendo brindar asistencia especializada ante emergencias producidas por la falta de oxigenación al momento del parto.

Efecto neuroprotector y protocolo de aplicación

Al respecto, la coordinadora del área de Hipotermia Terapéutica del establecimiento, Silvina Arosio, explicó que la falta de oxígeno al nacer puede provocar daño cerebral y secuelas severas.

"La encefalopatía hipóxica-isquémica es la principal causa de discapacidad en el neurodesarrollo, como la parálisis cerebral. El tratamiento busca ejercer un efecto neuroprotector en el cerebro del bebé, reduciendo el metabolismo cerebral y frenando los mecanismos de lesión neuronal secundarios a la falta de oxigenación", dijo.

En cuanto a la dinámica del procedimiento clínico, la especialista detalló que "consiste en disminuir de forma controlada la temperatura corporal del recién nacido —entre los 33 y 34 grados—, iniciando el tratamiento dentro de las primeras seis horas de vida. Este estado se mantiene durante 72 horas para luego dar paso a un proceso de recalentamiento gradual y prolongado".

Monitorización y equidad en el sistema público

La terapéutica se aplica en unidades neonatales especializadas mediante una monitorización continua del paciente y bajo estrictos criterios médicos de inclusión.

Según destacaron desde la cartera sanitaria provincial, la puesta en funcionamiento de esta aparatología de vanguardia no solo jerarquiza el trabajo de los profesionales médicos del centro asistencial, sino que garantiza el acceso equitativo a tratamientos de alta complejidad para las familias de todo el territorio correntino.