Una ciudad correntina pondrá multas al vandalismo contra sus atractivos turísticos

El vandalismo contra los espacios que forman parte del patrimonio de Santo Tomé tendrá un nuevo marco de prevención y sanción. El Concejo Deliberante aprobó por unanimidad un proyecto que establece medidas para proteger los atractivos turísticos, culturales, históricos y urbanos de la ciudad.

La iniciativa fue presentada por las concejales María Itatí Almirón, Carmen Braña y Viviana Rodríguez Bonutti y recibió dictamen favorable conjunto de todas las comisiones que participaron de su análisis.

La nueva normativa alcanza a monumentos, esculturas, murales, cartelería, señalizaciones, paseos, plazas y obras públicas, además de otros bienes que forman parte de la identidad y del patrimonio local.

¿Qué protege la iniciativa?

El proyecto apunta específicamente a prevenir y sancionar acciones que provoquen daños, deterioro, destrucción, alteración o desvalorización de estos espacios. De esta manera, el Municipio contará con una herramienta legal para intervenir frente a hechos que afecten bienes de interés turístico, cultural, histórico, artístico y patrimonial.

Según los fundamentos de la iniciativa, la medida busca resguardar el interés general y el bienestar de la comunidad, estableciendo mecanismos específicos para actuar ante este tipo de conductas.

Los ediles remarcaron además que la Carta Orgánica Municipal reconoce las competencias del Municipio para intervenir en cuestiones vinculadas con el patrimonio cultural, artístico y turístico, así como en la conservación de monumentos y valores locales.

A partir de la aprobación, el Juzgado de Faltas tendrá el marco normativo municipal correspondiente para juzgar las infracciones derivadas del incumplimiento de esta nueva ordenanza.