Unne recibe al país para el debate y transferencia científica acerca de la contabilidad

Participantes de todo el país protagonizarán las XLVII Jornadas Universitarias de Contabilidad, a realizarse entre este miércoles 30 y el viernes 2 de octubre próximo, en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional del Nordeste (UNNE), unidad académica distinguida al ser encargada de la organización.

Está 47° edición tiene como lema Formar, investigar e innovar: la agenda universitaria para la ciencia contable del siglo XXI. La consigna se centra en los desafíos de la disciplina y la misión de las universidades argentinas.

Estas jornadas son un espacio de participación, debate y transferencia de saberes de relevancia técnica, científica y pedagógica para la disciplina contable.

Utilidad para decisiones

“La Facultad de Ciencias Económicas de la UNNE fue distinguida al ser sede de esta convocatoria académica de esta jerarquía y trayectoria, que se traduce en una oportunidad para renovar el compromiso con la formación continua y la excelencia académica”, afirmó la decana anfitriona Moira Carrió.

La contabilidad genera información útil para la toma de decisiones. Su evolución está impulsada por el avance tecnológico y las demandas de los actores económicos a los que asiste.

El potencial transformador de la universidad a través de sus funciones de docencia, extensión, investigación y transferencia es muy valorado por la ciudadanía.

Actividades

El acto central comenzará este miércoles 30, a partir de las 16. Entre las actividades del programa, a las 19.30 se realizará la Mesa de Decanos, con la participación de los decanos de la Facultad Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires, Ricardo José María Pahlen Acuña; de la Facultad de Ciencias Económicas y de Administración de la Universidad Nacional de Catamarca, Gustavo Alfredo Lazarte; de la Facultad Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad Nacional de Mar del Plata, Esther Castro; de la Facultad Ciencias Económicas de la Universidad Nacional del Litoral, Liliana Dillon; y de la Facultad Ciencias Económicas de la Universidad de la UNNE, Moira Carrió.

El acto de cierre institucional, con entrega de premios, y la decisión de la elección de la sede 2027 de las Jornadas edición 48°, será el viernes 2 a las 13.

Interés nacional

Las Jornadas Universitarias de Contabilidad fueron declaradas de Interés Académico por el Consejo de Decanas y Decanos de Ciencias Económicas de Universidades Nacionales (CODECE), y por el Consejo Iberoamericano de Decanas y Decanos de Ciencias Económicas y Empresariales (CONIDECE).