Atención inclusiva en Corrientes: 152 agentes participan de un taller de Lengua de Señas

El Gobierno de Corrientes puso en marcha en Paso de los Libres el curso “Lengua de Señas y Comunidad Sorda”, con la participación de 152 agentes que cumplen funciones de atención al público en diversas reparticiones.

La propuesta, impulsada por el Ministerio de Desarrollo Social a través del Coprodis, busca otorgar herramientas básicas de comunicación para promover un Estado más accesible, integrador y libre de barreras en el interior provincial.

Formación para la atención inclusiva en la función pública

El taller busca mejorar la interacción cotidiana entre la ciudadanía y las oficinas estatales.

Un total de 152 trabajadores de la administración pública de Paso de los Libres iniciaron el cursado formal.

La propuesta es coordinada por el Ministerio de Desarrollo Social a través del Consejo Provincial de Discapacidad (Coprodis), y tiene el objetivo de Impartir nociones fundamentales de Lengua de Señas Argentina (LSA) y pautas de la Comunidad Sorda para resolver consultas cotidianas y trámites en oficinas de atención directa.

Apertura institucional y alcance provincial

Las autoridades del área de Discapacidad acompañaron el inicio del dictado presencial. La jornada inaugural contó con la presencia de la presidenta del Coprodis, Roxana Tannuri, y la directora de Discapacidad de la provincia, Romina Ugartemendia.

Las capacitaciones son desarrolladas por un cuerpo de especialistas en accesibilidad comunicacional y lenguaje inclusivo.

La iniciativa forma parte de un plan continuo de capacitación para agentes estatales en distintas comunas con el fin de garantizar la equidad en el acceso a los servicios públicos.