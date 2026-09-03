La ONU alerta por la intensidad de El Niño: se extenderá hasta febrero de 2027

Según advirtió la Organización Meteorológica Mundial (OMM), el fenómeno climático El Niño tendrá una magnitud "gigantesca" durante los próximos meses. El organismo de las Naciones Unidas (ONU) estimó además que el episodio podría durar hasta febrero de 2027.

Según el organismo, existe una probabilidad "extraordinariamente alta, cercana al 100%" de que El Niño continúe durante febrero. Su evolución podría generar modificaciones importantes en las temperaturas, las precipitaciones y la frecuencia de eventos climáticos extremos.

“El Niño se está volviendo gigantesco ante nuestros ojos”, alertó el secretario general de la ONU, Antonio Guterres. “La ciencia no deja lugar a dudas: el planeta se encuentra en aguas desconocidas", afirmó.

El fenómeno se produce cuando aumentan las temperaturas superficiales del océano Pacífico ecuatorial central y oriental. Ese calentamiento altera los vientos, la presión atmosférica y los patrones de lluvias en distintas regiones del planeta.

La OMM señaló que el escenario podría incrementar los riesgos asociados con inundaciones, sequías y episodios de calor extremo en diferentes partes del mundo. También advirtió que las consecuencias podrían extenderse durante varios meses después del momento de mayor intensidad.

Un fenómeno que ya genera alertas

La preocupación internacional se refleja en distintas medidas adoptadas por gobiernos afectados por las anomalías climáticas. Panamá y El Salvador declararon estados de emergencia, mientras Ecuador estableció una alerta roja.

En Panamá, además, las condiciones generadas por el fenómeno afectaron el tránsito de embarcaciones por el canal interoceánico. Las autoridades de esos países anticipan impactos sobre comunidades, infraestructura y actividades económicas.

Los registros oceánicos muestran la velocidad del fortalecimiento registrado durante los últimos meses. Entre mayo y julio, las temperaturas estuvieron 1,5 °C sobre el promedio, pero luego alcanzaron entre 2,2 °C y 2,6 °C.

En algunas zonas profundas del Pacífico ecuatorial, las temperaturas subsuperficiales llegaron a superar los valores habituales en más de 8 °C.

La directora de la OMM, Celeste Saulo, advirtió sobre el potencial impacto del fenómeno en comunidades y economías, por lo que pidió reforzar las estrategias de prevención en agricultura, salud, energía y gestión del agua. "Tiene el potencial de asestar un golpe devastador a las comunidades y economías de todo el mundo", dijo.

Qué se espera para los próximos meses

Según explicaron los especialistas, El Niño suele alcanzar su máxima intensidad hacia finales del año. Sin embargo, como la transferencia del calor acumulado en el océano hacia la atmósfera es un proceso que lleva tiempo, las temperaturas globales pueden mantenerse elevadas durante los 12 meses posteriores a su punto máximo.

Este fenómeno se presenta generalmente en intervalos de entre dos y siete años y tiene una duración aproximada de nueve a doce meses. Su aparición se alterna de forma cíclica con La Niña, su contraparte fría, y con períodos de condiciones neutrales.

Es así que para septiembre, octubre y noviembre, la OMM prevé temperaturas superiores a las habituales en casi todas las regiones terrestres. Los efectos también alcanzarían diferentes zonas mediante cambios en los patrones de precipitaciones.