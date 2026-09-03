Criminalistica incorporó equipos nuevos para la investigación de escenas del crimen

Nuevos maletines forenses especializados se incorporan al Laboratorio de Ciencias Forenses y Seguridad de la carrera Licenciatura en Criminalística de la Unne. El equipamiento permitirá a estudiantes y profesionales trabajar con herramientas utilizadas en el procesamiento, análisis y preservación de indicios en el lugar del hecho.

El tratamiento de la escena de un hecho, guarda información de interés que requiere reconocerla, preservarla y analizarla, lo que implica una formación profesional que complemente conocimientos teóricos y prácticos con el empleo de instrumental tecnológico avanzado.

Con ese propósito, el Instituto de Ciencias Criminalísticas y Criminología de la Universidad Nacional del Nordeste incorporó nuevo equipamiento destinado a fortalecer la enseñanza-aprendizaje, la formación profesional y las actividades periciales.

Se trata de dos maletines forenses con instrumentales especializados para la intervención y el procesamiento del lugar del hecho. Uno de ellos es un Maletín Completo de Investigación equipado con insumos específicos para el procesamiento, fijación, levantamiento y preservación de indicios materiales.

El segundo incorpora un sistema de luces forenses recargables multiespectro, una herramienta tecnológica que permite trabajar con distintas longitudes de onda y filtros especializados para facilitar la localización de elementos que pueden resultar imperceptibles a simple vista.

Aprender haciendo

La incorporación de este equipamiento representa, especialmente para quienes estudian la Licenciatura en Criminalística, una oportunidad para aproximarse durante su formación a situaciones propias del ejercicio profesional.

La posibilidad de trabajar con tecnología específica permite complementar los contenidos académicos con experiencias prácticas y favorecer el desarrollo de competencias necesarias para una intervención rigurosa en el lugar del hecho.

La iniciativa se inscribe en una mirada integral sobre la formación universitaria, la de avanzar hacia la actualización de conocimientos, incorporación de tecnología y generación de nuevos espacios, donde estudiantes y profesionales, puedan prepararse para responder a los desafíos concretos de su campo de actuación y, fortaleciendo desde la Universidad Pública, los saberes y herramientas necesarias para una disciplina en permanente evolución.

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