Parques industriales y tecnología: las inversiones asistidas por el Fodin en Corrientes

El Gobierno de Corrientes afianzó el esquema de impulso a la actividad productiva privada con la asistencia financiera del Fondo de Desarrollo Industrial (Fodin) a más de 35 empresas de la provincia.

La herramienta oficial permitió financiar relocalizaciones en parques industriales, adquisición de maquinaria de última generación, software de gestión y la incorporación de personal en la Capital y en 14 departamentos del interior.

Alcance territorial y ejes de financiamiento del Fodin

La herramienta financiera oficial fomenta el crecimiento productivo con cobertura federal.

Los créditos y aportes se orientaron a la relocalización fabril en parques industriales, innovación de procesos, actualización tecnológica y alta de personal.

La asistencia alcanzó a firmas radicadas en Capital, Empedrado, Mercedes, Bella Vista, Goya, Ituzaingó, Mocoretá, Berón de Astrada, Esquina, Paso de la Patria, Paso de los Libres, Riachuelo, San Carlos, Santa Rosa y Tapebicuá.

Inversiones destacadas en la Capital provincial

En la ciudad de Corrientes, los fondos respaldaron emprendimientos de variados rubros urbanos y manufactureros.

Sectores alimenticio y gastronómico : asistencia a Río Paraná Maltas (maltas especiales), Grünen (alimentos saludables en Parque Santa Catalina), Cayeta SRL (micro-tostadero de especialidad), Cisco SA (máquinas de hielo) y One Two Fit SAS (pre-mezclas proteicas).

: asistencia a Río Paraná Maltas (maltas especiales), Grünen (alimentos saludables en Parque Santa Catalina), Cayeta SRL (micro-tostadero de especialidad), Cisco SA (máquinas de hielo) y One Two Fit SAS (pre-mezclas proteicas). Textil y manufactura: incorporación de bordadoras e insumos industriales para Cotex SRL y Cuadrille SRL.

Procesamiento e innovación: adquisición de maquinaria para procesamiento de botellas PET (Diego Franco Lancinas), tecnología gráfica para Iberia SA, equipamiento en muebles de MDF (Luciano Terada) y alfarería industrial (Lorena Bustos).

Infraestructura y hotelería: financiamiento del desarrollo productivo y turístico en el Polo Gastronómico Boulevard de la Costa (Ginsa SA) y ampliación de capacidad en Lorgud SRL.

Proyectos estratégicos asistidos en el interior

La política industrial provincial consolidó inversiones claves en el sector forestal, arrocero, citrícola y de servicios.

En el sector arrocero y agroindustrial se financió a Yvoty SA (secadero en Berón de Astrada), Pablo Mórtola (secadora y silos en Bella Vista), Italvarroz SRL (envasadora en el Parque Industrial de Mercedes) y NPORK SAS (planta de alimento balanceado y granja porcina en Empedrado).

En tanto que en el sector de la industria maderera y forestal se concretaron inversiones en Garupá SRL (Riachuelo), Norfor SA (software ERP en San Carlos), Todo Pallet SRL (cargadora frontal en Santa Rosa), Pinares del NEA SRL y Baztan SRL (Parque Industrial de Ituzaingó), MIX SRL (Goya) y la relocalización de Carpal SA en Paso de los Libres.

En tanto que en la citricultura y tecnología frutícola se incorporó tecnología para cámaras de frío y empaque en Gabriel Zandoná y Agropecuaria Frutas Don Omar en Mocoretá, sumado a mejoras de riego en Corpag SRL (Empedrado).

Por útimo, los sectores del turismo, comercio registraron un subsidio de la tasa bancaria para la nueva estación de servicio de Roberto Obregón en Tapebicuá; equipamiento para el Hotel Tramonto en Empedrado; cámaras de frío para Martín Vizcaychipi en Mercedes y alta de 15 puestos de trabajo en confección textil para AL Design & Confection SAS en Paso de la Patria.