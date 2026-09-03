Formalizan el protocolo de actuación ante situaciones de crisis en el puente Chaco-Corrientes

Los ministerios de Salud Pública y de Seguridad de Corrientes formalizaron este jueves el Protocolo de Intervención y Asistencia a Personas con Conducta Suicida en el puente interprovincial General Manuel Belgrano.

El acuerdo, firmado por los ministros Emilio Lanari y Adán Gaya, establece un procedimiento unificado y coordinado de actuación para la detección, contención, rescate, traslado y atención médica inmediata ante emergencias en la vía pública.

El protocolo se enmarca en las disposiciones de la Ley Nacional de Salud Mental N° 26.657 y busca estructurar las labores que venían ejecutando de forma articulada distintas dependencias del Gobierno provincial en conjunto con organizaciones de la sociedad civil.

Instituciones participantes, esquema de derivación y capacitación

El dispositivo de contención involucra a voluntarios de la ONG "Los Ángeles del Puente", efectivos de la Policía de Corrientes, personal de la Dirección de Emergencias Sanitarias (DES 107) y equipos interdisciplinarios de los centros asistenciales de la capital.

Según lo estipulado en la normativa, las derivaciones para atención médica y psicológica se realizarán de acuerdo con el perfil del paciente:

Población pediátrica: Hospital Pediátrico Juan Pablo II.

Adultos: Hospital de Salud Mental San Francisco de Asís y Hospital de Campaña Escuela Hogar.

Mujeres embarazadas: Hospital Materno Neonatal Eloísa Torrent de Vidal.

Como parte de la implementación del plan, en el mes de junio se dictaron capacitaciones sobre primeros auxilios psicológicos e intervención en crisis dirigidas al personal de la Policía Vial, Turística y de comisarías de la ciudad, con el objetivo de brindar herramientas técnicas a las fuerzas que actúan en primera instancia.

Desde las carteras provinciales recordaron que se encuentran operativas las líneas telefónicas gratuitas de asistencia y contención ante situaciones de crisis: 107 (DES), 911 (Emergencias Policiales) y 135 (Centro de Asistencia al Suicida).