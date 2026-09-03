Una localidad correntina se suma a la red meteorológica nacional con una nueva estación

La Cruz incorporó una nueva herramienta para conocer con mayor precisión el estado del tiempo en la localidad. Se trata de una estación meteorológica automática instalada en el Parque Industrial, que comenzó a registrar diferentes variables climáticas y que permitirá a la ciudad generar sus propios datos meteorológicos.

La instalación fue gestionada por el Municipio de La Cruz, a través del Instituto Correntino del Agua y del Ambiente (ICAA) y la Dirección de Sistemas de Monitoreo de los Recursos Hídricos del Ministerio de Economía de la Nación.

El pedido había sido realizado a comienzos de año y finalmente se concretó con la llegada e instalación del equipamiento, que cuenta con sensores capaces de medir temperatura, humedad, precipitaciones, presión atmosférica y las características del viento.

Uno de los puntos más importantes del sistema es que trabaja de manera automática y funciona con energía solar. Además, cada 15 minutos transmite sus registros al Servicio Meteorológico Nacional (SMN), por lo que La Cruz comienza a aportar información propia a la red nacional de monitoreo.

¿Qué va a medir la estación?

El equipamiento permite registrar distintas variables que ayudan a conocer con precisión las condiciones meteorológicas de la zona.

El anemómetro mide la velocidad del viento, mientras que la veleta determina desde qué dirección sopla. El termómetro digital registra la temperatura y el higrómetro mide la humedad relativa.

A su vez, el pluviómetro digital permite conocer la cantidad de lluvia caída y el barómetro registra la presión atmosférica, un dato que puede ayudar a identificar cambios en las condiciones del tiempo.

Durante el primer mes, el sistema permanecerá en etapa de prueba y calibración. Los técnicos realizarán los ajustes necesarios para garantizar que las mediciones de los sensores sean correctas.

Una vez terminado ese período, los registros podrán consultarse a través de la página del Municipio y estarán vinculados con la información del Servicio Meteorológico Nacional.

Un dato que puede servir mucho más que para saber si llueve

Contar con información meteorológica tomada directamente en la localidad puede ser especialmente útil para el campo, la ganadería y las actividades productivas, ya que permitirá disponer de datos concretos sobre las condiciones de la zona.

También puede contribuir a mejorar la prevención frente a tormentas, lluvias intensas, vientos fuertes y otros eventos meteorológicos, además de aportar información para la gestión del agua y la planificación de distintas actividades.

Los registros también podrán utilizarse en proyectos educativos, científicos y tecnológicos, generando una base de datos sobre el comportamiento del clima en La Cruz a lo largo del tiempo.