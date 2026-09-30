Ituzaingó será sede del 1° Congreso Internacional Bubalino y una expo sobre búfalos

Ituzaingó será sede del 1° Congreso Internacional Bubalino y de la 1° Expo de la Asociación Búfalos del Iberá 2026, que se desarrollarán del 8 al 10 de octubre bajo el lema “El búfalo de Corrientes al mundo”.

El evento busca fortalecer el intercambio de conocimientos y experiencias sobre la producción de búfalos y posicionar a Corrientes como un ámbito de referencia para el crecimiento de esta actividad en la región.

El Congreso contará con especialistas de Argentina, Brasil, Venezuela y Colombia, quienes abordarán temas vinculados con carne y leche, sanidad, reproducción, genética y sistemas productivos, además de eficiencia, innovación y sustentabilidad.

La propuesta es organizada por la Asociación Búfalos del Iberá, con el apoyo del INTA, la Facultad de Ciencias Veterinarias de la UNNE, el Gobierno de Corrientes y la Municipalidad de Ituzaingó.

Corrientes concentra más de 100 mil cabezas

Durante la presentación, el ministro de Producción, Walter Chavez, destacó el crecimiento de la actividad y señaló que Corrientes es la provincia con mayor cantidad de cabezas de búfalos del país.

Según los datos mencionados durante el lanzamiento, Corrientes, Formosa y Chaco concentran el 83% de las existencias bubalinas de Argentina, mientras que distintas fuentes provinciales ubican en más de 100 mil cabezas el stock de Corrientes.

Desde el INTA también destacaron la evolución del sector. Su director regional, Jacques Kraemer, señaló que el stock provincial se duplicó hasta alcanzar las 100.000 cabezas y remarcó la importancia de generar tecnología para mejorar los índices productivos.

Por su parte, el presidente de la Asociación Civil Búfalos del Iberá, Cristian Burna, destacó la adaptación de la especie a zonas cercanas al río Paraná y los Esteros del Iberá y planteó la necesidad de sumar nuevos criadores y fortalecer el abastecimiento de carne bubalina en la provincia.

El encuentro también permitirá conocer experiencias internacionales y analizar herramientas para escalar la producción bubalina en Corrientes y la región.