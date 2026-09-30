Corrientes cerró su participación en la FIT 2026 con más de 150 mil visitantes

Tras cuatro jornadas de actividades, finalizó en el predio de La Rural de Buenos Aires la 30ª edición de la Feria Internacional de Turismo de América Latina (FIT), que contó con una participación activa de Corrientes.

Según datos difundidos por la organización, la feria recibió a más de 150.000 visitantes, una cifra récord para el evento, que reunió a representantes de 60 países.

Corrientes estuvo presente en el pabellón nacional, donde municipios y prestadores de servicios pudieron mostrar su oferta turística y establecer vínculos comerciales.

El ministro de Turismo, Juan Enrique Braillard Poccard, destacó los resultados de la participación provincial y el acercamiento con los municipios y el sector privado.

Durante las cuatro jornadas, la provincia presentó “Corrientes, el Paraíso en la Tierra” y difundió sus principales propuestas turísticas, entre ellas los corredores Ñande Río y Tres Pueblos del Iberá.

También hubo degustaciones de comidas típicas a cargo de la Red de Cocineros del Iberá y municipios correntinos, además de presentaciones vinculadas al chamamé, el carnaval, la naturaleza y la cultura.

La agenda incluyó además la firma de convenios con otras provincias y asociaciones de turismo, junto con acciones destinadas a promover el cuidado de los recursos naturales y fortalecer la oferta turística correntina.