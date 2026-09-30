Corrientes: un derrame químico en el Hospital Vidal dejó 11 personas afectadas

Un derrame de acetato de butilo se registró este miércoles en el sector de laboratorio del Hospital José Ramón Vidal de Corrientes, luego de que se rompiera un frasco que contenía la sustancia utilizada para conservar muestras patológicas.

El incidente ocurrió en horas de la mañana y activó los protocolos de seguridad del centro de salud debido a la volatilidad del producto.

Como medida preventiva, se dispuso la evacuación de la Terapia 1 y el retiro del personal que se encontraba en las áreas más próximas al lugar del derrame.

Como consecuencia de la inhalación del producto, 11 personas fueron atendidas por personal de salud.

Ante la emergencia, intervinieron Bomberos, que trabajaron en el lugar y lograron controlar rápidamente la situación.