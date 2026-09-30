La Dpec migra su atención de WhatsApp a sus plataformas digitales

La Dirección Provincial de Energía de Corrientes (DPEC) informó que dejará de prestar asistencia mediante la plataforma de mensajería WhatsApp para canalizar la atención al usuario exclusivamente a través de sus canales digitales oficiales.

La medida entrará en vigencia a partir de este jueves 1° de octubre.

"Seguimos transformándonos para ofrecerte un servicio cada vez más ágil, cómodo y seguro. Queremos informarte que, a partir del 01/10/2026, migraremos nuestra atención de WhatsApp hacia nuestras plataformas digitales oficiales", señalaron desde la distribuidora eléctrica provincial mediante un comunicado institucional.

Funcionalidades de la aplicación y asistencia continua

El nuevo esquema digital centralizará las gestiones habituales en el Portal de Autogestión, donde los usuarios podrán concretar el pago en línea de suministros, descargar facturas en formato digital y tramitar solicitudes comerciales o técnicas.

Asimismo, la plataforma incorpora un Bot Web 24/7 diseñado para resolver consultas frecuentes de manera automatizada en cualquier momento del día, agilizando los tiempos de respuesta del servicio de atención al cliente.

Acceso directo sin descarga en tiendas de aplicaciones

Desde el organismo aclararon que la herramienta web no requiere instalación previa desde las plataformas Play Store o App Store, evitando así el consumo de memoria o almacenamiento en los dispositivos móviles.

"Llevá el control de tu cuenta en tu celular sin descargarla desde Play Store o App Store ni ocupar espacio de almacenamiento. Se actualiza automáticamente", detallaron desde la Dpec sobre la modalidad de acceso directo a las plataformas oficiales.

Para más información ingresar a www.dpec.com.ar/4905/Descarga-nuestra-nueva-App