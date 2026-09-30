La Fiesta del Mate y la Amistad de Virasoro fue declarada Fiesta Nacional

La Fiesta del Mate y la Amistad de Gobernador Virasoro alcanzó una nueva categoría dentro del calendario turístico argentino, fue reconocida oficialmente como Fiesta Nacional durante la Feria Internacional de Turismo de América Latina (FIT).

La distinción fue otorgada por la Secretaría de Turismo, Ambiente y Deportes de la Nación, con el acompañamiento del Ministerio de Turismo de Corrientes. El reconocimiento fue entregado por el subsecretario de Turismo de la Nación, Pablo Cagnoni, a la viceintendente de Gobernador Virasoro, Julieta Canoniero.

La declaración representa un nuevo impulso para una celebración vinculada con la identidad de la localidad y con una de las actividades productivas que caracteriza a la zona. A partir de su nueva categoría, la fiesta suma proyección dentro de la agenda turística y cultural del país.

La resolución nacional ya formalizó el reconocimiento, que había sido anticipado por el intendente de Virasoro, Guillermo De La Cruz. De esta manera, la celebración dejó de ser únicamente una propuesta de alcance local o provincial para incorporarse al calendario de fiestas reconocidas a nivel nacional.

La próxima edición ya tiene fecha

La Fiesta del Mate y la Amistad 2026 se desarrollará los días 28 y 29 de noviembre en el predio de la Liga Virasoreña de Fútbol, donde se concentrarán las actividades previstas para la celebración.

Con esta incorporación, Corrientes suma una nueva celebración al listado de fiestas reconocidas oficialmente a nivel nacional. La de Virasoro se convierte así en la séptima Fiesta Nacional de la provincia.

El reconocimiento también posiciona a Virasoro como uno de los puntos de referencia de Corrientes dentro del calendario nacional de celebraciones, con una fiesta que tiene al mate y a la amistad como ejes de una propuesta que busca reunir tradición, cultura y turismo.