Gabriela Aromí se jubila del Poder Judicial: "Renuncio al cargo, no a los sueños"

La jueza de Garantías N.º 1 de la Capital, Gabriela María Alejandra Aromí, dejará su cargo en octubre luego de 32 años de trayectoria en el Poder Judicial de Corrientes y casi 23 como magistrada.

Protagonista y proyectista de la transición hacia el sistema procesal penal acusatorio, repasó los hitos de su carrera, su labor académica, el impacto del dolor personal en su visión del servicio y los desafíos pendientes para la provincia.

Balance de trayectoria y el paradigma del sistema acusatorio

La magistrada repasó la evolución del proceso penal en Corrientes desde sus inicios como prosecretaria.

Sobre los orígenes de la reforma, Aromí comentó que el proyecto comenzó a gestarse en 1999 y se presentó en 2004 con aportes del Inecip y la Unne. "Fue un privilegio poder ser juez de este sistema acusatorio con el que soñamos tanto tiempo", dijo al respecto.

En tanto que sobre el aporte de la oralidad destacó que el modelo acusatorio aporta transparencia, velocidad y cercanía con la ciudadanía, fortaleciendo la participación de las víctimas y la mediación.

Formación académica, docencia y resiliencia personal

Aromí vinculó de forma permanente la magistratura con la enseñanza y la superación de momentos complejos.

Como titular de Derecho Procesal Penal y Litigación Oral, impulsó la capacitación previa al cambio normativo y la creación del Código Procesal Penal modelo para el NEA.

Reivindicó las recorridas presenciales en el interior provincial para formar a operadores judiciales en localidades como Santo Tomé y Paso de los Libres.

Aromí reflexionó sobre la pérdida de su hijo Maxi durante la preparación del nuevo sistema: "Aun con el corazón destruido, entendí que tenía un compromiso con el Servicio de Justicia... Maxi me llevó a volver a lo esencial y a construir desde el dolor". De allí surgió su labor en la red Renacer y su compromiso con las personas con discapacidad.

Desafíos pendientes para la provincia y proyección futura

De cara a su retiro de la magistratura, planteó los temas estructurales a resolver en Corrientes.

La letrada remarcó la necesidad de dotar de más recursos al Ministerio Público Fiscal y a la Defensa.

Además, señaló como metas urgentes la implementación del sistema penal juvenil y del juicio por jurados.

"Renuncio al cargo de juez, pero no a los sueños de seguir contribuyendo desde los conocimientos y la experiencia adquirida", dijo Aromí sobre esta nueva etapa de su vida, y agregó que "tendré más tiempo para trabajar en todas las capacitaciones en las que pueda ser de utilidad".