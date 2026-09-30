Neurodiversidad en las aulas: Desarrollo Social capacitó a la comunidad educativa de Itatí

El Consejo Provincial de Discapacidad (CoProDis), dependiente del Ministerio de Desarrollo Social de Corrientes, llevó a cabo en Itatí la jornada "Neurodiversidad en el ámbito escolar".
La actividad reunió a 54 educadores, terapeutas y familias con el objetivo de compartir estrategias para construir entornos de aprendizaje inclusivos, respetuosos y basados en la empatía.
Abordaje pedagógico y herramientas de inclusión
La jornada ofreció espacios de intercambio técnico e institucional para la comunidad educativa.
Se debatieron aspectos sobre la comprensión de la neurodiversidad y la necesidad de adaptar los entornos educativos a los distintos estilos de aprendizaje, comunicación y convivencia.
La iniciativa busca acercar formación continua a los municipios para garantizar mayores oportunidades y equidad dentro del sistema escolar provincial.
Autoridades presentes en el encuentro
La capacitación estuvo encabezada por referentes provinciales y locales del área social y comunitaria.
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Representación del CoProDis: contó con la participación de su presidenta, la profesora Roxana Tannuri, y del secretario general, Gastón Maidana.
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Acompañamiento local: estuvieron presentes la concejal Priscila Fariña Núñez, el delegado de Desarrollo Social, Clemente Zalazar, y la coordinadora del Centro de Día Incap Itatí, Agustina Roch.