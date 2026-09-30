Neurodiversidad en las aulas: Desarrollo Social capacitó a la comunidad educativa de Itatí

El Consejo Provincial de Discapacidad (CoProDis), dependiente del Ministerio de Desarrollo Social de Corrientes, llevó a cabo en Itatí la jornada "Neurodiversidad en el ámbito escolar".

La actividad reunió a 54 educadores, terapeutas y familias con el objetivo de compartir estrategias para construir entornos de aprendizaje inclusivos, respetuosos y basados en la empatía.

Abordaje pedagógico y herramientas de inclusión

La jornada ofreció espacios de intercambio técnico e institucional para la comunidad educativa.

Se debatieron aspectos sobre la comprensión de la neurodiversidad y la necesidad de adaptar los entornos educativos a los distintos estilos de aprendizaje, comunicación y convivencia.

La iniciativa busca acercar formación continua a los municipios para garantizar mayores oportunidades y equidad dentro del sistema escolar provincial.

Autoridades presentes en el encuentro

La capacitación estuvo encabezada por referentes provinciales y locales del área social y comunitaria.