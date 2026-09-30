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INCLUSIÓN EDUCATIVA

Neurodiversidad en las aulas: Desarrollo Social capacitó a la comunidad educativa de Itatí

Se trató de una jornada centrada en la "Neurodiversidad en el ámbito escolar", orientada a brindar herramientas de inclusión educativa a 54 docentes, terapeutas y familias de la zona.

Por El Litoral

Miércoles, 30 de septiembre de 2026 a las 09:42

El Consejo Provincial de Discapacidad (CoProDis), dependiente del Ministerio de Desarrollo Social de Corrientes, llevó a cabo en Itatí la jornada "Neurodiversidad en el ámbito escolar".

La actividad reunió a 54 educadores, terapeutas y familias con el objetivo de compartir estrategias para construir entornos de aprendizaje inclusivos, respetuosos y basados en la empatía.

Abordaje pedagógico y herramientas de inclusión

La jornada ofreció espacios de intercambio técnico e institucional para la comunidad educativa.

Se debatieron aspectos sobre la comprensión de la neurodiversidad y la necesidad de adaptar los entornos educativos a los distintos estilos de aprendizaje, comunicación y convivencia.

La iniciativa busca acercar formación continua a los municipios para garantizar mayores oportunidades y equidad dentro del sistema escolar provincial.

Autoridades presentes en el encuentro

La capacitación estuvo encabezada por referentes provinciales y locales del área social y comunitaria.

  • Representación del CoProDis: contó con la participación de su presidenta, la profesora Roxana Tannuri, y del secretario general, Gastón Maidana.

  • Acompañamiento local: estuvieron presentes la concejal Priscila Fariña Núñez, el delegado de Desarrollo Social, Clemente Zalazar, y la coordinadora del Centro de Día Incap Itatí, Agustina Roch.

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