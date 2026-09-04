Se habilitó la tarjeta Sapucay: hasta qué fecha se podrá usar en Corrientes

Las tarjetas Sapucay ya se encuentran habilitadas para los beneficiarios del programa en toda la provincia de Corrientes. El Ministerio de Desarrollo Social informó que podrán utilizarse hasta el 24 de septiembre.

Las tarjetas cuentan con los montos correspondientes y forman parte del programa de asistencia social implementado por el Gobierno de Corrientes.

Disponible en comercios adheridos

El Programa Sapucay depende del Ministerio de Desarrollo Social de la Provincia y funciona como una herramienta social destinada a garantizar que las familias accedan a productos esenciales en los comercios adheridos en la provincia.