Ecoturismo en Corrientes: 20 nuevos campos tramitan su habilitación y crece la oferta rural

El ecoturismo de Corrientes suma nuevas propuestas vinculadas a predios productivos que incorporan experiencias relacionadas con la vida rural. Actualmente hay 30 establecimientos habilitados, mientras otros 20 avanzan con trámites para comenzar a recibir visitantes.

El ministro de Turismo de Corrientes, Juan Enrique Braillard Poccard, destacó el crecimiento de esta actividad durante una entrevista con El Litoral en el III Encuentro de Periodistas Agropecuarios de la Mesopotamia, realizado en Bella Vista. El funcionario vinculó el desarrollo del turismo rural con la producción y con nuevas oportunidades para los propietarios de campos.

Según explicó, los establecimientos que actualmente funcionan de manera regular representan alrededor de 450 camas disponibles para los visitantes. “Brindan experiencias únicas y muy relacionadas a las vida cotidiana del campo”, afirmó el ministro.

Buscan incorporar más establecimientos

Además, el funcionario contó que también trabaja para que más propietarios de campos puedan incorporar propuestas turísticas. Según informó, en las últimas semanas, se realizaron reuniones con productores y referentes del sector para presentar las posibilidades de esta actividad.

“Otros 20 se han interesado y llevan adelante los trámites de habilitación a partir de las reuniones que hemos tenido en la Sociedad Rural”, explicó Braillard Poccard.

La propuesta apunta a que los establecimientos que desarrollan actividades productivas puedan sumar nuevos servicios. Es por eso que el ministro destacó: “Hemos brindado esta posibilidad de formar, capacitar y demostrar que se puede hacer turismo desde los campos”.

Actualmente, las propuestas que presentan mayor desarrollo se encuentran en Mercedes, Curuzú Cuatiá y Loreto. Del mismo modo, tienen una presencia importante los establecimientos ubicados en el entorno de los Esteros del Iberá, uno de los principales atractivos naturales de Corrientes.



