Corrientes: la Escuela Normal de Goya prohibirá el uso de celulares en las aulas desde el lunes

A partir de este lunes 7 de septiembre, los estudiantes del nivel secundario de la Escuela Normal "Dr. Mariano I. Loza" de la ciudad correntina de Goya no podrán ingresar ni utilizar teléfonos celulares durante el desarrollo de las clases.

La decisión fue comunicada formalmente por el equipo directivo a la comunidad educativa tras recoger diversas inquietudes en los encuentros de padres.

Desde el establecimiento explicaron que el propósito fundamental de la normativa es favorecer la concentración, incrementar la participación en el aula y consolidar un adecuado clima de estudio, evitando que los dispositivos interfieran en el proceso de enseñanza y aprendizaje.

Canales de comunicación y rol de las familias

El comunicado institucional enfatiza la necesidad de contar con el acompañamiento y compromiso de los padres para garantizar la aplicación de la medida, destacando que el trabajo conjunto fortalece el desarrollo en el nivel secundario.

Asimismo, ante eventuales situaciones de urgencia que requieran contactar a los alumnos en horario escolar, la institución estableció un protocolo específico: las familias deberán comunicarse de manera exclusiva a través del cuerpo de preceptores, evitando llamar o enviar mensajes directos a los teléfonos celulares de los estudiantes.