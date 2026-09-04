El tiempo en Corrientes: pronostican un fin de semana frío y sin lluvias

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió el pronóstico del tiempo para la ciudad de Corrientes, anticipando un fin de semana con marcas térmicas bajas pero sin probabilidad de precipitaciones.

Las mañanas registrarán valores mínimos de entre 7 y 9 grados, impulsados por la circulación de viento fresco proveniente del sector Sur.

Para la jornada del sábado se prevé un amanecer con cielo mayormente nublado y una temperatura inicial de 12 grados, acompañada por ráfagas de viento del Sur. Hacia la tarde, las condiciones tenderán a estabilizarse y la marca máxima alcanzará los 20 grados.

En tanto, el domingo registrará el descenso térmico más marcado del fin de semana, con una mínima de 8 grados durante las primeras horas del día. Pasado el mediodía, el registro irá en paulatino ascenso hasta tocar una máxima estimada en 19 grados.

Tendencia semanal: ascenso de temperatura hacia el miércoles

Las condiciones frías en el inicio del día se mantendrán durante el lunes y martes sin cambios significativos en la masa de aire.

No obstante, a partir del miércoles se producirá un progresivo ascenso térmico, con valores que oscilarán entre los 15 grados de mínima y picos de 29 grados de máxima hacia la tarde.

Por su parte, reportes climáticos de consultoras privadas señalan que la estabilidad meteorológica se extendería hasta el próximo viernes, jornada en la que se anticipa el retorno de precipitaciones e inestabilidad sobre la región.

Posibles heladas agrometeorológicas

Según el informe de Agromet, para el lunes las temperaturas van desde los 7°C y 18°C, pero en el sur de la provincia se podrían registrar heladas agrometeorológicas que van de los 3°C a los 0°C.

Un día después, para el martes en la Capital se espera entre 9°C y 21°C, pero nuevamente se podrían registrar heladas en el interior correntino.