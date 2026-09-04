El 20º Encuentro de Educadores Católicos trató sobre la última encíclica papal sobre inteligencia artificial

Se realizó este viernes en el colegio Pio XI el 20º Encuentro de Educadores Católicos de Corrientes bajo el lema “Magnifica Humanitas: custodiar lo humano en este cambio de época”, una jornada de reflexión y comunión entre docentes y referentes de la educación católica del NEA.

El encuentro dio inicio por la mañana con las palabras alusivas del Arzobispo Monseñor José Adolfo Larregain, quien destacó que “educar es, ante todo, cuidar y acompañar la vida humana”, y que custodiar lo humano no significa tener miedo a los cambios de nuestro tiempo, sino aprender a habitarlos con sabiduría, discernimiento y esperanza.

Uno de los ejes centrales del encuentro se trató de la educación católica frente a los desafíos de este cambio de época. La reflexión inicial de la jornada estuvo a cargo del padre Cristian Soto, quien abordó la Encíclica del Papa León XIV, “Magnífica Humanitas” haciendo hincapié en profundizar la mirada sobre la persona en la misión educativa.

Durante la jornada, ocupó un lugar central la discusión sobre el desafío de la inteligencia artificial, la cultura digital y el discernimiento educativo, a partir de una pregunta que atraviesa a todos sobre, no solamente qué puede hacer la inteligencia artificial, sino qué queremos hacer nosotros con ella y qué lugar queremos preservar para las inteligencias múltiples, la libertad, la creatividad y la responsabilidad como condiciones de la dignidad humana.

A lo largo del encuentro se desarrollaron distintos talleres que permitieron abordar problemáticas concretas de las comunidades educativas, a cargo de especialistas y educadores católicos sobre: “Docentes que cuidan y también necesitan ser cuidados”, “Identidad de la escuela católica en este cambio de época”, “Cuidado, protección y marco legal ante la vulneración de derechos de los menores y adolescentes”, “Escuela y familia: reconstruir la alianza educativa” y “Gestión institucional humanizadora”.

También la voz de los jóvenes estudiantes constituyó uno de los espacios centrales. A través de los stands, alumnos de colegios católicos del programa “Alas y Raíces”, dialogaron con los educadores visitantes e intercambiaron con ellos sus puntos de vista acerca de su formación integral presente y futura. Los temas principales del intercambio fueron sobre el uso de la inteligencia artificial en las actividades diarias, cómo abordar la ESI (Educación Sexual Integral) y ERE (Educación Religiosa Escolar) en sus espacios educativos.

En la parte final del encuentro se celebró la misa de despedida, presidida por Mons. Adolfo Larregain, quien en su homilía subrayó la importancia del perfil de los educadores católicos en la actualidad: “La educación necesita órdenes nuevos. No para abandonar lo valioso de nuestra tradición, sino para encontrar formas renovadas de transmitirlo. Los tiempos cambian, las preguntas de los jóvenes nos desafían, las tecnologías transforman las maneras de aprender y de relacionarnos. Pero permanece la necesidad de ser escuchados, acompañados y reconocidos en nuestra dignidad”

Para concluir el encuentro destacó que: “Que cada aula, institución y espacio educativo pueda ser un lugar donde se aprenda, pero también donde se descubra la verdad, se cultive la amistad, se respete la dignidad y se experimente que nadie está solo”. “El papa León XIV nos anima a renovar la esperanza y a vivir nuestra misión con responsabilidad y confianza en Dios”.