Zavod: diez años elevando la noche

Hace diez años, Zavod abrió sus puertas cerca del río y marcó un antes y un después en la vida nocturna de Corrientes y de toda la región.

Desde el comienzo, su propuesta fue mucho más que una pista, una barra y música. Zavod construyó una infraestructura pensada para convertir cada noche en una experiencia integral: una estructura de escala inédita, tecnología, sonido profesional de estándar internacional, iluminación diseñada a medida y una producción capaz de recibir grandes artistas y generar acontecimientos que trascendieron el formato tradicional de una salida nocturna.

Zavod funcionó como un verdadero motor de la industria del entretenimiento nocturno del NEA. Cimentó conceptos, formatos y formas de producir que elevaron la vara de lo que el público podía esperar de una noche.

A partir de Zavod, la noche dejó de ser solamente una fiesta. Empezó a ser una experiencia de gran escala, con identidad, puesta en escena, calidad técnica, convocatoria y capacidad de sorprender.

Por su escenario pasaron Los Totora, La Chule, BM, Damas Gratis, Maxi Trusso, Duki, Conociendo Rusia y muchos artistas más. Pero la importancia de Zavod no se mide únicamente por quiénes tocaron allí, sino por todo lo que su existencia hizo posible.

Durante una década, el club generó nuevos rituales, convocó generaciones, impulsó artistas, instaló formatos y transformó la relación de la región con el entretenimiento nocturno. Cada noche fue una demostración de que Corrientes y el NEA también podían producir experiencias a la altura de las grandes ciudades.

Zavod significa fábrica en ruso. Y eso es lo que fue: una fábrica de experiencias, de encuentros, de escenas y de recuerdos. Pero también una fábrica de nuevas expectativas.

Porque cuando un lugar sube la vara, todo lo que viene después tiene que estar a la altura.

La fiesta de los diez años no es simplemente un aniversario. Es la celebración de una década de innovación, de infraestructura, de producción y de noches que marcaron una época.

Es celebrar el lugar que convirtió la noche en un acontecimiento. El espacio que hizo de la técnica, la escala y la puesta en escena una parte fundamental de la experiencia. El club que entendió que salir no era solamente estar en un lugar, sino vivir algo que no podía suceder en cualquier parte.

Este sábado 5 de septiembre, Hernán y La Champions Liga llegan para protagonizar una noche histórica y continuar una historia que todavía está en movimiento.

Porque algunas cosas cambiaron. Cambiaron las canciones, las formas de encontrarse y las maneras de vivir la noche.

Y las ganas de pasarla bien siguen intactas.

Zavod cumple diez años haciendo que las cosas pasen.

Este sábado 5, la historia continúa.

Últimas entradas disponibles. Conseguí tu lugar antes de que se acaben.