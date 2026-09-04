Poceada Correntina: un apostador de Mercedes ganó más de $207 millones

Un apostador de Mercedes ganó $207.191.130 en la Quiniela Poceada Correntina, tras acertar los cinco números del sorteo de ayer.

La apuesta ganadora se hizo en la agencia oficial N° 54 de Mercedes, donde se registró el único acierto informado para el premio principal.

El ganador logró quedarse así con una suma superior a los 207 millones de pesos, correspondiente al premio mayor de la jornada.

Modalidades

Desde Lotería Correntina destacaron el logro y recordaron que también es posible participar de manera digital, asociándose a una agencia oficial y cargando crédito mediante QR.

La modalidad permite acceder al juego de forma rápida y cómoda desde cualquier lugar.