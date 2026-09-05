Corrientes: comenzó la 92° Peregrinación de la Virgen del Rosario rumbo a Itatí

La 92° Peregrinación de la Virgen del Rosario partió este sábado desde Corrientes rumbo a Itatí. Los fieles iniciaron la marcha a las 2:45, luego de la celebración de la Santa Misa.

Durante esta noche, la columna descansará en la capilla del paradero de la Virgen del Rosario en Ensenada Grande. El recorrido continuará mañana a las 8, con el ingreso a Itatí previsto para alrededor de las 17.

Unas cuadras antes de llegar a la Basílica, los peregrinos serán recibidos por la imagen peregrina de la Virgen de Itatí. La jornada marcará el cierre de la primera etapa de la tradicional peregrinación.

Cómo será el regreso a Corrientes

El martes 8, los peregrinos participarán de la fiesta de la Natividad de la Virgen María. Luego, al día siguiente, emprenderán el regreso hacia la ciudad de Corrientes.

La llegada está prevista para el jueves 10, alrededor de las 14, en la sede ubicada sobre la calle España 657. Allí finalizará el recorrido de esta edición de la peregrinación.

Operativo de seguridad

La Policía de Corrientes desplegó un dispositivo especial para acompañar a los peregrinos durante todo el trayecto. El operativo incluye móviles y personal destinado a reforzar la seguridad a lo largo del recorrido.