El mapa de las deudas impagas en Corrientes: cuáles son las ciudades más afectadas

En la provincia de Corrientes, el mapa del endeudamiento muestra dos realidades bien diferenciadas. Las ciudades que concentran la mayor cantidad de personas endeudadas coinciden con los principales centros urbanos de la provincia Capital encabeza la nómina con 176.853 deudores, seguida por Goya con 46.796 y Mercedes con 21.781 deudores.

Por otro lado, cuando se analiza en qué localidades la deuda resulta más difícil de pagar, las tasas de mora relativa más altas de la provincia se desplazan hacia la costa del río Uruguay con Santo Tomé que registra la tasa de mora más elevada con un 24,95% sobre el dinero prestado, seguida muy de cerca por General Alvear con un 24,43% e Ituzaingó con un 21,93%.

Los datos en cada departamento

El endeudamiento de los hogares se convirtió en una variable central dentro de la economía cotidiana de la región. De acuerdo con los registros expuestos por la plataforma oficial Mapa de la Deuda —un informe elaborado de manera conjunta por el Centro de Estudios para la Ciudad y la fundación Friedrich-Ebert-Stiftung a partir de las bases de datos de la Central de Deudores del Banco Central de la República Argentina—, la provincia de Corrientes muestra un panorama financiero donde los atrasos alcanzan proporciones importantes tanto en volumen de dinero como en número de familias involucradas.

En el territorio provincial se registran 437.777 deudores únicos, de los cuales 132.850 personas se encuentran en situación de mora, lo que representa un 30,35% del total de endeudados. En términos monetarios, la deuda acumulada asciende a $1,48 billones, con un monto irregular de $286.000 millones, lo que equivale a un 19,38% de mora sobre el dinero total prestado.

La distribución de los compromisos financieros exhibe marcadas diferencias según el indicador que se analice. Al evaluar qué porcentaje del dinero prestado presenta retrasos en el pago, la costa del río Uruguay encabeza los registros más complejos. Santo Tomé ocupa el primer lugar con una tasa de mora del 24,95%, seguida por General Alvear con un 24,43% e Ituzaingó con un 21,93%. En la vereda opuesta, el departamento de Lavalle destaca por presentar el nivel de morosidad más bajo de la provincia, situándose en un 15,16%.

Por otro lado, cuando el análisis se enfoca en la cantidad de personas endeudadas y en los montos absolutos prestados, los principales nodos urbanos concentran las cifras operativas más altas. La Capital encabeza la nómina con 176.853 deudores y un monto total de $668.306 millones, seguida por Goya con 46.796 deudores por $137.800 millones y Mercedes con 21.781 deudores por $74.400 millones. Para los restantes 22 departamentos, el informe consolida las estadísticas a nivel zonal, registrando promedios que oscilan entre 4.000 y 18.000 deudores por distrito según su densidad poblacional.

El estudio pone de relieve que el mayor porcentaje de atraso no proviene prioritariamente del sistema bancario tradicional, sino de los proveedores no financieros de crédito y de las tarjetas emisoras no bancarias. En el rubro de proveedores no financieros, la Capital registra un 51,52% de mora, mientras que Santo Tomé e Itatí alcanzan un 47,61%. En tarjetas no bancarias, San Miguel presenta un pico de mora del 59,61%, General Alvear un 57,61% y San Luis del Palmar un 47,2%.

Los jóvenes con mayores índices de morosidad

Los jóvenes menores de 25 años constituyen la franja poblacional con mayores índices de morosidad. En la provincia hay 38.622 deudores jóvenes, de los cuales 17.097 están en mora, lo que representa un 39,17% de este segmento. En algunos puntos de la provincia la situación alcanza niveles críticos: en General Alvear la mora general de este grupo llega al 48,64%, mientras que en el rubro específico de tarjetas no financieras la morosidad en menores de 25 años trepa al 100% en Itatí, al 89,52% en Saladas y al 88,85% en Concepción.

Respecto a la brecha de género, las mujeres constituyen la mayoría en cantidad de personas endeudadas con 230.609 deudoras y $606.707 millones acumulados, de los cuales $117.707 millones corresponden a mora. Por su parte, los varones registran un volumen de crédito global significativamente mayor pese a ser menos personas, sumando 207.168 deudores y $868.941 millones en total, de los cuales $168.336 millones se encuentran en situación irregular.

Todos los datos estadísticos expuestos en esta nota provienen de manera estricta de las publicaciones oficiales e interactivas del Mapa de la Deuda, la cual toma como fuente primaria los registros del Banco Central de la República Argentina. Se aclara que la plataforma publica la cifra exacta e individualizada de deudores para los departamentos de mayor escala poblacional, mientras que para el resto presenta las tasas porcentuales, focos por entidad y promedios por franja etaria o género.