Corrientes conectó escuelas rurales con Starlink y espera nuevos equipos de Nación

Corrientes ya comenzó a utilizar Starlink para mejorar la conectividad de escuelas rurales, especialmente en establecimientos donde las alternativas tradicionales de acceso a internet presentan dificultades. Sin embargo, la provincia busca ahora aprovechar el nuevo programa anunciado por el Gobierno nacional para incorporar más equipos y avanzar en el reemplazo de sistemas de conexión que quedaron limitados frente a las nuevas necesidades.

El subsecretario de Infraestructura Escolar de Corrientes, Emilio Breard, explicó a El Litoral: “Hasta ahora todas las antenas las pagó la provincia, ya se instalaron en todas las escuelas”.

“Se anunció desde Nación un plan nuevo, hemos solicitado para sustituir sistemas, y hasta ahora no hemos obtenido respuesta”, indicó Breard a este medio.

Según detalló, el pedido de Corrientes apunta específicamente a obtener equipos de Starlink para “sustituir los sistemas punto a punto que tenemos”, una tecnología utilizada para llevar internet a establecimientos donde no existe una conexión convencional disponible.

Sobre el nuevo programa nacional

El pedido correntino se da en el marco del programa “Conectividad Satelital en Establecimientos Educativos de Gestión Pública de la República Argentina”, que contempla la entrega de kits de alta velocidad a escuelas que actualmente no cuentan con internet o tienen una calidad de conexión insuficiente.

La iniciativa, cuya resolución fue publicada el pasado miércoles en el Boletín Oficial, prevé el equivalente a 6.000 equipos Starlink y el pago de los primeros 24 meses del servicio para los establecimientos alcanzados.

El esquema nacional combina dos estrategias: la expansión de la fibra óptica y la conexión satelital mediante Starlink, especialmente pensada para zonas rurales o de difícil acceso. El programa tiene un costo total de USD 21,876 millones. En este caso, Starlink aporta los equipos y los dos primeros años de servicio, mientras que el Estado argentino, a través de fondos públicos administrados por el Enacom, afronta la instalación, el soporte técnico y un tercer año completo de conectividad.

Conectividad en las escuelas

El año pasado y parte de este 2026, uno de los principales desafíos en Corrientes pasó por la llegada de los nuevos equipos. Breard explicó que los kits satelitales provienen del exterior y que ese era uno de los principales motivos de la demora.

El antecedente provincial muestra que Corrientes ya venía avanzando en este camino. En abril de 2025, TelCo había informado que 32 municipios y unas 1.500 escuelas ya estaban conectados, mientras que además se había firmado un convenio con Arsat para intercambiar infraestructura de fibra óptica y ampliar el alcance de la red.

Ahora, con el nuevo programa nacional, la Provincia pretende dar un paso más: reemplazar sistemas de conexión existentes por tecnología satelital de mayor velocidad y alcance, especialmente en aquellos establecimientos donde llevar fibra óptica continúa siendo complejo o costoso. La incógnita es cuándo llegarán los equipos solicitados y cuántas escuelas rurales correntinas podrán incorporarse al esquema.