Frío extremo y luego calor: así estará el tiempo esta semana en Corrientes

El Servicio Meteorológico Nacional informó este domingo que rige una alerta amarilla por frío extremo para algunas zonas de la provincia de Corrientes, aunque con los días la mínimas irán ascendiendo.

Según el organismo, el alerta amarilla para este lunes afectará a las localidades de Monte Caseros, Ituzaingó y San Miguel.

La advertencia se da después de un fin de semana con un marcado descenso de las temperaturas en Corrientes, que dejó jornadas frías y con cielo mayormente cubierto en distintos puntos de la provincia.

Cómo seguirá el tiempo

El comienzo de la semana se presentará frío pero con cielo despejado. Para este lunes 7, se espera una mínima de 6°C y una máxima de 17°C, sin lluvias.

El martes 8 comenzará a notarse el ascenso térmico, con temperaturas de entre 9°C y 22°C y cielo mayormente soleado.

Para el miércoles 9, el pronóstico anticipa una mínima de 12°C y una máxima de 24°C, con algunas nubes durante la jornada y baja probabilidad de precipitaciones.

El jueves 10 será el día más cálido de la primera parte de la semana, con una mínima de 13°C y una máxima que podría alcanzar los 27°C. Durante la noche aumentaría la posibilidad de lluvias, con una probabilidad estimada de entre 10% y 40%.

En tanto, el viernes 11 habrá un descenso de la temperatura máxima, que rondaría los 24°C, mientras que la mínima se ubicaría en 21°C. Además, se prevén lluvias y tormentas durante la jornada, con una probabilidad de entre 10% y 40%.