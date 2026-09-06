Llegó la 92° Peregrinación de la Virgen del Rosario a Itatí

La 92° Peregrinación de la Virgen del Rosario llegó en la tarde de este domingo a la Basílica de Itatí, luego de completar el tradicional recorrido desde la ciudad de Corrientes.





La columna había iniciado la caminata el sábado, acompañada por un operativo especial de seguridad.

Como es tradición, la imagen peregrina de María de Itatí salió al encuentro de los peregrinos a unas tres cuadras de la Basílica. Ahí, las imágenes de María de Itatí y María del Rosario fueron colocadas juntas y llevadas por los peregrinantes durante el último tramo hasta el Santuario.

Tras recibir la bendición en el atrio de la Basílica y el ingreso de las imágenes, los peregrinos cumplieron con una de las tradiciones de la peregrinación: ingresaron de rodillas hasta el presbiterio y besaron el piso como signo de respeto y devoción ante la Virgen de Itatí.

Desde la organización destacaron que la jornada se desarrolló con normalidad y sin inconvenientes, y agradecieron especialmente el operativo desplegado para acompañar a los peregrinos durante todo el recorrido.

Del dispositivo participaron la Policía de Corrientes, Gendarmería Nacional, Salud Pública, Tránsito, Defensa Civil, Radioaficionados y Bomberos Voluntarios de Itatí, entre otros organismos que colaboraron para garantizar la seguridad y asistencia durante la llegada.