La Unne convoca artistas para participar de "La Posta Rock"

Con motivo del 70° aniversario de la Universidad Nacional del Nordeste y de la Expo Unne 2026, el Coro del Centro Cultural Universitario (CCU) la Unne invita a participar de “La Posta Rock” que se realizará el 30 de octubre en el Campus Cabral de la Unne (Juan Bautista Cabral 2131, Corrientes). Para ello se buscan solistas o grupos musicales, integrados por al menos un docente, no docente o estudiante de la Universidad.

Así como en el mes de mayo se realizó La Posta Folklórica, la propuesta ahora atiende a otro tipo de expresión musical, del género rock. El objetivo es desarrollar un festival con música Rock y sus derivados en diversos formatos: grupos vocales instrumentales, coros, bandas, solistas, entre otros.

Para que la participación de la comunidad de la Unne sea más activa, se abre la convocatoria a cualquier solista y/o grupos musicales, conformados por – al menos uno – estudiantes, docentes o no docentes, de diferentes Unidades Académicas y/ o dependencias de la Universidad.

Las bases y condiciones, así como el formulario de inscripción se encuentran en el sitio del Centro Cultural Universitario (CCU). Cada agrupación y/o solista – dispondrá de un máximo de 15 minutos – un máximo de 5 canciones y/o temas – para presentar en el escenario la propuesta enviada por formulario y previamente acordada con la organización

Selección

Las instancias de evaluación de material enviado, estarán a cargo de los docentes del área de música del Centro Cultural Universitario. Mtra. Andrea Fusco, Prof. Oscar Mambrín, Preparadora vocal Silvina Pedrozo.

Se evaluará la presencia escénica, coherencia en la propuesta artística con el repertorio requerido, aspectos de la calidad musical tales como regularidad témpica, afinación melódica armónica, interpretación rítmica, arreglos vocales y/o instrumentales, entre otros. Bajo ningun aspecto se aceptará dentro del repertorio, obras o canciones que alienten a provocar disturbios dentro de la institución educativa.

La inscripción se realiza en el sitio del CCU y las consultas pueden realizarse al siguiente mail: corounnecorrientes@gmail.com

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