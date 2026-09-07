Corrientes: convocan a jóvenes por becas de formación en Buenos Aires y Estados Unidos

La Fundación Universitaria del Río de la Plata (FURP) abrió la convocatoria para jóvenes profesionales y estudiantes interesados en las cuestiones públicas que quieran participar de una nueva edición del Seminario País Federal, un programa que desde hace cuatro décadas reúne a jóvenes de distintos puntos del país.

Este jueves 10 y viernes 11 de septiembre, en la ciudad de Corrientes, se desarrollarán distintos paneles sobre temas de actualidad, con la participación de referentes de la política provincial, empresarios y periodistas, quienes compartirán sus experiencias y perspectivas.

El proceso de selección contempla un examen escrito y entrevistas personales. La instancia final del examen está prevista para el sábado 12 de septiembre.

Los jóvenes seleccionados participarán del Seminario País Federal en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, del 25 al 31 de octubre. Durante esa semana habrá conferencias, debates y encuentros con especialistas en política, economía, justicia, comunicación y sociedad civil.

Además, el programa incluye visitas protocolares a instituciones y encuentros con referentes de la vida pública nacional, junto con actividades culturales y de integración.

La convocatoria está destinada a jóvenes de hasta 30 años en abril de 2027, que cuenten con título universitario o se encuentren en la etapa final de sus estudios. El conocimiento del idioma inglés no es un requisito excluyente.

Una beca para Estados Unidos

Al finalizar el Seminario País Federal, se seleccionarán 15 becarios destacados, quienes podrán participar por una beca para el Programa Junior USA.

Esta instancia contempla una experiencia de intercambio y formación en Estados Unidos, con visitas a distintas ciudades y centros de decisión política y académica.

La FURP cuenta además con la participación de dirigentes, empresarios y académicos de distintos sectores políticos e ideológicos. Entre los correntinos que formaron parte de sus propuestas se encuentran Hugo Calvano, Valeria Pavón, Ignacio Maldonado, Germán Braillard, Alicia Meixner y Aníbal Gronda, entre otras personalidades.

Con esta convocatoria, la Fundación Universitaria del Río de la Plata busca continuar promoviendo la formación de jóvenes comprometidos con el desarrollo federal y plural de la Argentina.

Los interesados pueden obtener más información a través del sitio oficial de la organización: www.furp.org.ar