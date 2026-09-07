Musimundo: la Justicia inhibió los bienes de la empresa para pagar sus deudas

La Justicia Civil y Comercial de Chaco dispuso la inhibición de los bienes de CARSA S.A., empresa vinculada a la cadena Musimundo, que cerró sus sucursales en Corrientes y en varias provincias.

La medida fue adoptada luego de que el Juzgado Civil y Comercial N°23 de Resistencia decretara la quiebra de la firma el pasado 2 de septiembre, en medio de una abultada deuda que habría superado los $63.500 millones.

El cierre alcanzó a las cuatro sucursales de Capital y nueve del interior de Corrientes, con unos 45 trabajadores despedidos en la ciudad de Corrientes y alrededor de 90 en localidades como Mercedes, Goya, Esquina, Bella Vista, Ituzaingó, Monte Caseros, Paso de los Libres y Gobernador Virasoro.

A partir de la declaración de quiebra, los exempleados deberán reclamar sus indemnizaciones dentro del proceso concursal, presentándose como acreedores de la empresa. De esta manera, el trámite ya no seguirá el recorrido habitual de un juicio laboral.

La compañía también contaba con establecimientos en Chaco, Formosa, Misiones y Buenos Aires, conformando una red de 44 locales.

Cómo deberán reclamar los trabajadores

Con la declaración de quiebra, el reclamo de los exempleados dejó de tramitar por la vía de un juicio laboral convencional. Ahora deberán presentarse dentro del expediente de quiebra como acreedores, para que sus créditos sean reconocidos.

El abogado Gonzalo Saravia, quien representa a un grupo de trabajadores correntinos, explicó que la situación requiere un procedimiento diferente al habitual debido a la insolvencia de la empresa.

Los trabajadores cuentan con privilegio frente a otros acreedores, como bancos y empresas de servicios. La intención es que sus indemnizaciones puedan ser abonadas utilizando los activos que todavía conserve CARSA.

Entre esos bienes se encuentran vehículos, inmuebles, mercadería y recursos financieros, que deberán ser determinados durante el proceso judicial.

Los acreedores tienen tiempo para presentarse hasta el 6 de noviembre. Entre la documentación necesaria se encuentran el telegrama de despido, el último recibo de sueldo o la liquidación final, además del poder correspondiente para los abogados.

¿Cuándo podrían cobrar?

El proceso estará a cargo de un síndico y el juez de la quiebra. La sindicatura deberá determinar cuál es el patrimonio de CARSA y elaborar los informes correspondientes para establecer los créditos reconocidos.

De acuerdo con el cronograma previsto, el informe individual de la sindicatura deberá presentarse el 30 de marzo de 2027, mientras que el informe general tiene como fecha prevista el 25 de junio de 2027.

Antes de distribuir los fondos, los bienes físicos de la compañía deberán convertirse en dinero. Esto implica que los electrodomésticos y demás mercaderías serán subastados, de manera que el dinero obtenido pueda destinarse al pago de los acreedores.

Los representantes de los trabajadores anticiparon que buscarán que las indemnizaciones sean reconocidas en su totalidad, aunque advirtieron que el patrimonio de la empresa podría no resultar suficiente para cubrir todas las obligaciones.

La inhibición de bienes establecida en el marco de la Ley de Concursos y Quiebras busca evitar que los activos sean vendidos o transferidos por los responsables de la firma mientras avanza el proceso.