Facultad de Artes: ratifica su rol en la investigación y difusión del patrimonio Cultural

Por el Mgter. Arq. José Gabriel Romero



Decano de la Facultad de Artes, Diseño y Ciencias de la Cultura



(FADyCC – Universidad Nacional del Nordeste)

La universidad pública argentina atraviesa un tiempo histórico que la desafía a reafirmar, con mayor claridad que nunca, cuál es su verdadero sentido institucional y social. La producción de conocimiento no puede ser entendida como un ejercicio endogámico ni restringido a los gabinetes académicos; su legitimidad y su potencia transformadora radican en su capacidad para dialogar con el territorio, con sus identidades y con las demandas de sus comunidades.

En este marco, la concreción del VIII Congreso Nacional de Folklore en Resistencia, organizado conjuntamente por la Facultad de Artes, Diseño y Ciencias de la Cultura de la Universidad Nacional del Nordeste (FADyCC-UNNE) y la Academia Nacional del Folklore, bajo el lema "Miradas interdisciplinarias en torno al folklore en la región del NEA", y realizado entre el 19 y el 21 de agosto de 2026 , se consolidó como un acontecimiento político-institucional y cultural de honda trascendencia.

Este congreso no constituyó un hecho aislado ni una mera cita en el calendario académico. Fue el resultado de un proceso sostenido de cooperación instituido a través del Acuerdo Marco de Cooperación entre ambas instituciones, una alianza estratégica que ya había dado frutos significativos como la Diplomatura en Chamamé. Aquella experiencia previa demostró que la universidad pública puede y debe convertirse en un espacio privilegiado para investigar, preservar y difundir el patrimonio cultural, integrando de manera horizontal los saberes científicos con los conocimientos construidos por las propias comunidades.

Evaluación y punto de partida: abriendo nuevas líneas de investigación para el NEA y el país

Finalizado el encuentro, la Facultad de Artes, Diseño y Ciencias de la Cultura y la Academia Nacional del Folklore se hallan abocadas a un proceso riguroso de evaluación integral de todas las dimensiones del Congreso. Lejos de concebir esta instancia como un balance administrativo o un cierre formal, la asumimos como un punto de partida estratégico para la política de investigación y gestión cultural regional y nacional.

El análisis sistemático y la cuantificación de los datos del Congreso nos están permitiendo identificar la densidad académica, las problemáticas emergentes y las vacancias del campo. Esta evaluación aborda exhaustivamente:

1. Dimensión académico-científica: la densidad de ponencias, conferencias magistrales, paneles, conversatorios y mesas temáticas producidos por investigadores universitarios y del Conicet.

2. Distribución temática y problemas emergentes (los cinco ejes):

Folklore, naturaleza y diversidad biocultural: La aparición de la relación entre seres humanos y no humanos, la etnobotánica médica, la memoria biocultural, el monte chaqueño y lecturas cruzadas como la sedimentología y el Chamamé, vinculando el folklore con el ambiente, la ciencia y el territorio.

La aparición de la relación entre seres humanos y no humanos, la etnobotánica médica, la memoria biocultural, el monte chaqueño y lecturas cruzadas como la sedimentología y el Chamamé, vinculando el folklore con el ambiente, la ciencia y el territorio. Folklore, identidad y territorio: El eje de mayor densidad programática, abordando música, danza, carnaval, afrodescendencia, migraciones, religiosidad popular, ritualidad, peregrinaciones y la lengua guaraní.

El eje de mayor densidad programática, abordando música, danza, carnaval, afrodescendencia, migraciones, religiosidad popular, ritualidad, peregrinaciones y la lengua guaraní. Narrativas, lenguajes y representaciones: El cruce entre oralidad, literatura, encuestas folklóricas, archivos históricos y producciones audiovisuales, articulando memoria y representación contemporánea.

El cruce entre oralidad, literatura, encuestas folklóricas, archivos históricos y producciones audiovisuales, articulando memoria y representación contemporánea. Folklore, patrimonio y políticas culturales: La discusión sobre gestión pública, procesos de patrimonialización, museos, salvaguardia y el rol del Estado junto a las comunidades.

La discusión sobre gestión pública, procesos de patrimonialización, museos, salvaguardia y el rol del Estado junto a las comunidades. Folklore, contemporaneidad y transformaciones tecnológicas: El debate sobre juventudes, era digital, plataformas de comunicación y memoria digital.

3. Dimensión territorial y perspectiva federal: el posicionamiento del NEA no solo como objeto de estudio, sino como un polo geopolítico productor de categorías, conceptos y miradas teóricas sobre el folklore.

4. Diversidad de actores: la interacción horizontal entre científicos, docentes, gestores culturales, hacedores, artistas, artesanos y comunidades portadoras del patrimonio.

5. Dimensión artística y performática: la integración de Galas, ballets, etnomusicología, música en vivo y muestras audiovisuales no como actividades complementarias, sino como formas constitutivas de producción de conocimiento.

6. Transversalidad del Chamamé: su abordaje multidisciplinario desde la etnografía, la literatura, la historia, la perspectiva de género, las producciones audiovisuales y su arraigo territorial.

7. Políticas de memoria y homenajes: la recuperación de la trayectoria de referentes como Olga Fernández Latour de Botas, Ertivio Acosta, José Miranda Borelli, Raúl Cerruti y Miguel López Breard.

8. Dimensión editorial y circulación del conocimiento: el papel de editoriales como Eudene, Moglia Ediciones, Ediciones Contexto y la Fundación Memoria del Chamamé en la mediación y difusión de las investigaciones.

9. Espacios de encuentro y mediación cultural: la transformación del Hall de Acceso y del Patio Cultural en escenarios de feria de libros, artesanías, gastronomía y de reflexión.

10. Alcance y aprendizaje de la modalidad híbrida: la evaluación de la virtualidad como herramienta de federalización que permitió incorporar a especialistas nacionales e internacionales, trazando pautas para su rediseño en futuras ediciones.

Esta lectura detallada no solo mide el impacto de lo realizado: abre y consolida nuevas líneas de investigación tanto a nivel nacional como de manera prioritaria para la región del NEA, estableciendo la agenda futura de los estudios sobre el patrimonio inmaterial y la cultura popular.

Un compromiso permanente con la cultura argentina

Defender el folklore como patrimonio vivo es defender el derecho de nuestro pueblo a la memoria, a la identidad cultural y a la soberanía del conocimiento. Y esta causa es inseparable de la defensa irrenunciable de la universidad pública, gratuita, federal y transformadora.

El trabajo de evaluación integral que hoy llevamos adelante entre la FADyCC-Unney la Academia Nacional del Folklore no es la clausura de un congreso, sino la piedra angular de una agenda científica, académica y extensionista a largo plazo. Reafirmamos nuestro compromiso de seguir haciendo de la Universidad Nacional del Nordeste un polo de excelencia académica, de investigación rigurosa y, fundamentalmente, un espacio abierto a la diversidad, la memoria y el encuentro cultural de nuestra Patria.

Reafirmamos nuestro compromiso de seguir haciendo de la Universidad Nacional del Nordeste y de la FADyCC un polo de excelencia académica, de investigación rigurosa y, fundamentalmente, un espacio abierto a la diversidad, la memoria y el encuentro cultural de la región NEA – LITORAL y de nuestro país. Porque cuando el conocimiento se comparte, la cultura se fortalece; y cuando ese conocimiento vuelve al territorio, se transforma en patrimonio vivo.

Secretaria de Planificación. FADyCC (Unne)

La especificidad de la FADyCC y la integralidad de la universidad pública.

Para nuestra unidad académica, este proceso evaluativo y proyectivo cobra un sentido único a partir de la especificidad de nuestra oferta institucional. La FADyCC movilizó de manera transversal a todas sus estructuras y a sus cuatro carreras de grado, aportando cada una sus herramientas metodológicas y disciplinares para abordar el patrimonio folklórico:

Licenciatura en Gestión y Desarrollo Cultural: aporta la mirada analítica y metodológica para diseñar políticas de salvaguardia, administrar proyectos culturales, estudiar los procesos de patrimonialización y garantizar que la cultura sea un motor de desarrollo territorial sustentable.

aporta la mirada analítica y metodológica para diseñar políticas de salvaguardia, administrar proyectos culturales, estudiar los procesos de patrimonialización y garantizar que la cultura sea un motor de desarrollo territorial sustentable. Licenciatura en Turismo: aporta la lectura de los paisajes culturales, el turismo cultural y sustentable con arraigo comunitario, entendiendo al folklore no como un producto que se vende, sino como una experiencia de desarrollo local basada en el respeto a la diversidad biocultural.

aporta la lectura de los paisajes culturales, el turismo cultural y sustentable con arraigo comunitario, entendiendo al folklore no como un producto que se vende, sino como una experiencia de desarrollo local basada en el respeto a la diversidad biocultural. Licenciatura en Artes Combinadas: brinda la capacidad de interpretar y analizar la complejidad de las producciones simbólicas, la estética, la danza, la música y las poéticas territoriales que configuran la memoria estética de la región.

brinda la capacidad de interpretar y analizar la complejidad de las producciones simbólicas, la estética, la danza, la música y las poéticas territoriales que configuran la memoria estética de la región. Tecnicatura en Diseño de Imagen, Sonido y Multimedia: aporta la tecnología, el lenguaje audiovisual y los nuevos formatos interactivos para documentar, registrar, archivar y transmitir el folklore a través de las plataformas digitales contemporáneas.

La participación activa de nuestros estudiantes mediante pasantías formativas en las áreas de organización, logística, comunicación y gestión cultural demostró que la experiencia integró de manera concreta las funciones sustantivas de la universidad pública: docencia, investigación, extensión y transferencia.

La extensión universitaria: el folklore como patrimonio vivo y popular

Si un principio ha quedado fuertemente revalidado en este camino, es la concepción de la extensión universitaria como un diálogo crítico, democrático y transformador con el territorio. El folklore no es una reliquia del pasado congelada en un archivo; es un patrimonio vivo que habita en los pueblos que lo crean, lo recrean, lo sostienen y lo resignifican cotidianamente en sus celebraciones, sus festividades, sus saberes ambientales, sus artes y sus lenguas materna y regional.

La extensión universitaria alcanza su mayor plenitud cuando la universidad pública abre de par en par sus puertas para dejarse atravesar por la comunidad. El Congreso demostró que la ciencia y los saberes populares no son universos contrapuestos, sino conocimientos complementarios que deben dialogar en pie de igualdad para comprender las complejidades de nuestra identidad nacional.