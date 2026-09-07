Corrientes: Salud Pública atiende más de 100 consultas diarias de pacientes sin obra social

El Ministerio de Salud Pública de Corrientes brindó asistencia médica gratuita a 6.695 personas sin obra social entre junio y agosto, de acuerdo a los datos brindados por la cartera sanitaria.

Las actuaciones abarcaron la provisión de medicamentos, prótesis traumatológicas, estudios de diagnóstico y cirugías de alta complejidad, logradas mediante la digitalización de procesos y el ordenamiento de los circuitos de atención presencial.

El esquema asistencial requiere la intervención de distintas áreas operativas. La Dirección General de Administración se encarga de la logística de compra y suministro de materiales quirúrgicos, mientras que el Departamento de Asistencia a la Comunidad evalúa la situación socioeconómica de los solicitantes para fijar prioridades de atención.

"Trabajamos en conjunto para coordinar la logística de cada solicitud, acortar los plazos de entrega y administrar los recursos públicos con máxima responsabilidad", señaló el director general de Administración, Francisco Fernández.

Estadísticas de atenciones diarias y circuito del trámite

Durante el trimestre relevado, el área de cobertura gratuita otorgó medicamentos para tratamientos prolongados a 3.693 pacientes, mientras que la sección de traumatología tramitó 1.265 solicitudes de prótesis y materiales de rehabilitación.

Por su parte, las intervenciones operativas por cirugías de alta complejidad y estudios avanzados superaron las 1.100 gestiones.

La jefa del Servicio Social de Capital e Interior, Susana Miriam Estigarribia, puntualizó: "Sostenemos un promedio de 120 atenciones diarias. Si bien nuestro horario administrativo central es de 7 a 18, el servicio cuenta con una guardia social activa las 24 horas, los siete días de la semana".

El procedimiento administrativo comienza en el centro de salud de origen, donde el profesional de la medicina realiza la prescripción e inicia el expediente técnico.

Una vez ingresado a la sede ministerial, los equipos validan la solicitud y coordinan la entrega.

Para las gestiones derivadas del interior provincial, el esquema se articula en red con hospitales locales, municipios y la Casa de Corrientes en Buenos Aires.