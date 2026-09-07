Corrientes: dos adolescentes que buscaban una familia iniciaron procesos de vinculación

El Juzgado Civil, Comercial, Laboral, Familia, Niñez y Adolescencia de Gobernador Valentín Virasoro dispuso el inicio de procesos de vinculación para Josué y Ángel, dos adolescentes de 16 años cuyas historias se hicieron públicas meses atrás con el objetivo de encontrar personas o familias dispuestas a acompañarlos.

Las convocatorias fueron realizadas con intervención del Registro Único de Aspirantes a Guarda con Fines Adoptivos de Corrientes (RUACtes) y permitieron avanzar ahora hacia una nueva etapa en ambos casos.

En el caso de Josué, el Juzgado dispuso iniciar la vinculación con una mujer residente en Buenos Aires y avanzar en el proceso de guarda con fines adoptivos.

Josué tiene 16 años y desde los 4 vive en instituciones. Actualmente reside en un dispositivo de la ciudad de Corrientes. En la convocatoria pública había sido presentado como un adolescente responsable, colaborador, prolijo y respetuoso, comprometido con sus estudios y con proyectos para su futuro.

Entre sus intereses se encuentran el fútbol y los trabajos en madera. Es fanático de Boca Juniors y uno de sus deseos era poder conocer la Bombonera acompañado por una familia.

También expresó su intención de continuar estudiando para, en el futuro, integrar una Fuerza de Seguridad. Su hermano mayor, Samuel, quien fue adoptado durante su adolescencia, es además un referente cercano y un ejemplo para él.

Ángel también comenzó una vinculación

Por su parte, Ángel, también de 16 años, comenzó un proceso de vinculación virtual con una mujer de El Calafate, luego de la convocatoria pública difundida en abril.

El adolescente lleva 11 años residiendo en un dispositivo de cuidados y había manifestado su deseo de formar parte de una familia basada en el amor y el respeto mutuo.

Actualmente mantienen llamadas y mensajes diarios que les permiten conocerse de manera progresiva. Según se informó, hasta el momento el proceso avanza favorablemente y existe la posibilidad de continuar profundizando el vínculo con miras a una futura guarda preadoptiva.

Ángel es tranquilo, respetuoso, colaborador y reservado. Le gusta el fútbol y disfruta especialmente de las actividades rurales, como trabajar con animales, manejar el tractor y realizar tareas de campo. Asiste a una escuela agrotécnica y sueña con convertirse en gendarme.

También considera especialmente importante conservar el vínculo con sus hermanos, con quienes mantiene una relación significativa.

Los avances en las historias de Josué y Ángel representan un paso significativo luego de las convocatorias públicas y abren una nueva etapa en la búsqueda de vínculos familiares estables.

Estos procesos se desarrollan de manera progresiva, respetando los tiempos y necesidades de cada adolescente, con el objetivo de construir vínculos afectivos que puedan sostenerse y, eventualmente, avanzar hacia una guarda con fines adoptivos.