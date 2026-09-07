Corrientes: se creó el Área de Niñez y Adolescencia para el fuero penal juvenil

A través de la Resolución N.° 38, el fiscal general César Sotelo dispuso la creación del Área de Niñez y Adolescencia en la órbita de la Ufrac.

La medida acompaña la implementación del fuero penal juvenil (Ley N.° 6736) para garantizar que los procesos prioricen el interés superior del niño, la protección integral y la reinserción social por encima de un abordaje meramente punitivo, en sintonía con las recomendaciones y tratados de las Naciones Unidas.

Creación institucional y enfoque tuitivo

La medida busca adecuar las actuaciones judiciales a la nueva legislación provincial, por tal motivo el fiscal general César Sotelo formalizó la puesta en marcha del Área de Niñez y Adolescencia dentro de la Unidad de Recepción y Análisis de Casos (Ufrac).

La decisión acompaña la implementación de la Ley N.° 6736, que creó el fuero penal del sistema de justicia juvenil en Corrientes. Con esto se busca asegurar que la aplicación del nuevo fuero se oriente hacia un esquema tutelar, tuitivo y restaurativo, descartando una mirada puramente represiva.

Funciones, alcance y protección a víctimas

El área especializada tendrá competencias amplias dentro del proceso penal. Procurará que todo proceso y decisión jurisdiccional respete la doctrina de protección integral de los adolescentes como sujetos plenos de derechos.

Además, intervendrá para resguardar los derechos procesales de los menores infractores punibles, así como de las víctimas primarias, secundarias o damnificados de los delitos.

Con una perspectiva socioeducativa, promoverá un abordaje interdisciplinario orientado a la integración comunitaria de los jóvenes hallados responsables de infringir la ley.

Alineación con estándares de las Naciones Unidas

La resolución fundamenta la reestructuración orgánica en normativas internacionales. El esquema incorpora las pautas de la Convención sobre los Derechos del Niño, las Reglas de Beijing, las Reglas de Tokio y las Directrices de Riad.

De esta manera, se velará por un plus de garantías a favor de la minoridad dentro de la administración de justicia de menores.

Responde a la recomendación de la Asamblea General de la ONU, que insta a los Estados miembros a reestructurar sus instituciones judiciales para la infancia.