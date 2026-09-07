Nuevos radares en Corrientes: dónde estarán ubicados y qué infracciones controlarán

La Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) informó este lunes que autorizó al municipio de Curuzú Cuatiá a utilizar nuevos dispositivos de control sobre las rutas nacionales 14 y 119, en la provincia de Corrientes.

La medida fue establecida mediante la Disposición 271/2026, publicada este lunes 7 de septiembre en el Boletín Oficial de la República Argentina.

En total, se habilitaron seis dispositivos: tres cinemómetros fijos para controlar la velocidad y tres equipos destinados a detectar adelantamientos indebidos y el incumplimiento del uso obligatorio de luces bajas.

¿Dónde estarán ubicados?

En la Ruta Nacional 14 se instalarán dos cinemómetros:

Kilómetro 437,6 , sentido ascendente.

, sentido ascendente. Kilómetro 438,2, sentido descendente.

En ambos puntos también funcionarán dispositivos para detectar adelantamientos indebidos y falta de luces bajas.

Mientras que en la Ruta Nacional 119 se autorizó un cinemómetro y un dispositivo detector en el kilómetro 31,7, con control en ambos sentidos de circulación.

La ANSV explicó que los equipos deberán contar con las correspondientes verificaciones y certificaciones, mientras que el municipio tendrá que cumplir con los procedimientos de fiscalización y con la señalización que advierta la presencia de los cinemómetros.

La disposición también establece que la utilización de estos dispositivos debe tener un objetivo principalmente preventivo, disuasorio y educativo, y no exclusivamente recaudatorio.

Además, la ANSV podrá solicitar informes y realizar relevamientos para evaluar la continuidad de las autorizaciones y su impacto en la reducción de la siniestralidad vial.