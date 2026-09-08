Corrientes en Caba: Tassano disertó sobre inteligencia artificial y digitalización

El presidente de la Cámara de Diputados de Corrientes, Eduardo Tassano, participó del IV Taller Internacional de Académicos y Parlamentarios desarrollado en la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires.

Durante el encuentro, organizado por la Universidad Austral junto a organismos internacionales, el titular del cuerpo presentó las acciones de innovación tecnológica aplicadas en la provincia, tales como la implementación de la firma digital, el uso de inteligencia artificial, la despapelización y la consolidación del Digesto Legislativo.

Exposición de Corrientes en el foro internacional

El titular de la Cámara Baja correntina integró el panel de especialistas en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

La presentación se dio en el IV Taller Internacional de Académicos y Parlamentarios, organizado por la Universidad Austral (Cideipp) y la Legislatura porteña el 7 y 8 de septiembre.

Tassano definió las reformas como un "cambio cultural" orientado a generar conciencia sobre la evolución de los procesos técnicos dentro del ámbito parlamentario.

En palabras del legislador, la meta apunta a "facilitar el quehacer legislativo, dar transparencia y acompañar a los diputados en la apropiación de la tecnología para facilitar una futura migración al entorno digital."

Ejes del plan de modernización provincial

La delegación correntina presentó el balance del primer semestre en materia de innovación y gestión.

Se destacó el avance del proceso de despapelización en las comisiones y sesiones, junto con la adhesión formal a la Firma Digital.

Se detalló sobre la conclusión y actualización del Digesto Legislativo para el acceso público de las leyes.

Además, se hizo un resumen del dictado de cursos sobre "Inteligencia Artificial en el Ámbito Legislativo" e instancias de "Formación y Sanción de Leyes" destinadas al cuerpo de asesores.

Debates sobre los desafíos parlamentarios

Las jornadas reunieron a académicos, representantes de la sociedad civil y legisladores internacionales.

El encuentro abordó varios temas como la erosión de la confianza ciudadana, ciberseguridad parlamentaria, diplomacia, regulación de bloques y el impacto de la inteligencia artificial.

El taller contó con el respaldo del Ciceipp de la Universidad Austral, la Universidad de Luxemburgo, la Fundación Hanns Seidel Argentina y la Unión Interparlamentaria (UIP).