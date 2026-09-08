Con charlas y exposiciones, la Legislatura dio inicio a la "Semana de Virasoro"

En el marco del centenario de la denominación oficial de Gobernador Virasoro, la Legislatura provincial dio apertura a la "Semana de Virasoro" con un ciclo de conferencias en el Recinto del Senado.

La jornada inaugural contó con la participación de autoridades provinciales, referentes de la biodiversidad local y representantes del sector productivo.

Las actividades continuarán durante la semana con homenajes culturales y un conversatorio sobre el desarrollo forestoindustrial y yerbatero.

Apertura institucional y modelo de desarrollo

El acto de inicio destacó el equilibrio entre la producción y la sustentabilidad ambiental.

La ceremonia fue encabezada por el vicegobernador Pedro Braillard Poccard y la senadora provincial Carlota Carvallo, impulsora del proyecto en la Cámara Alta.

Braillard Poccard calificó a la localidad como "ejemplo de la fuerza y la vitalidad de la producción, el cuidado del medio ambiente y nuestras riquezas naturales".

La senadora Carvallo resaltó que la comunidad “convive perfectamente entre la producción y su entorno, de una manera amigable. Produce y cuida; ambas acciones van siempre de la mano”.

Avistaje de aves e historia productiva

El primer módulo expositivo abordó los recursos naturales y la trayectoria industrial de la región.

El Grupo de Observadores de Aves de Gobernador Virasoro presentó las pautas de observación en campo, exhibió un libro especializado con más de 400 especies registradas y proyectó material audiovisual sobre los paisajes locales.

Adolfo Navajas Fournier, director del Establecimiento Las Marías, repasó los 100 años de historia de la empresa fundada en 1924 por Víctor Navajas Centeno y su impacto socioeconómico en el crecimiento de la ciudad.

Símbolo de la jornada y cronograma semanal

El cierre del primer bloque incluyó un homenaje institucional y el detalle de la agenda parlamentaria.

Se obsequió un ejemplar de yerba mate a la Municipalidad de Virasoro —recibido por el subsecretario de Ambiente, Ignacio Maldonado Yonna— que será plantado en el Museo de Ciencias Naturales Amado Bonpland.