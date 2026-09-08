Corrientes: qué días de septiembre no habrá clases en las escuelas

El Ministerio de Educación de Corrientes modificó el calendario escolar vigente y confirmó que el viernes 11 y el lunes 21 de septiembre no habrá clases en las escuelas correntinas.

La medida fue establecida mediante la Resolución N° 3077, firmada el 7 de septiembre de 2026, que modifica parcialmente una resolución anterior sobre el calendario escolar.

Con la actualización, las fechas 11 y 21 de septiembre quedan contempladas como jornadas sin actividad en todos los niveles educativos y en los Centros de Educación Física de la provincia.

De esta manera, durante este mes los estudiantes correntinos tendrán dos días sin clases presenciales, de acuerdo con la modificación oficial del calendario escolar.