Corrientes: más de 150 personas se formaron para prevenir incendios rurales y forestales

El Ministerio de Producción de Corrientes, junto con la Agencia Federal de Emergencias, llevó adelante cursos de Aplicador de Fuego Técnico en Santo Tomé, Paso de los Libres y Santa Rosa, con la participación de alrededor de 150 personas de distintos organismos, instituciones y empresas.

Las capacitaciones tuvieron como objetivo fortalecer la prevención, planificación y respuesta frente a incendios rurales y forestales, mediante el uso seguro y responsable del fuego como herramienta de manejo.

Las jornadas reunieron a cerca de 60 participantes en Santo Tomé, 50 en Paso de los Libres y 35 en Santa Rosa. Entre los asistentes hubo bomberos voluntarios, brigadistas de las BRIF, personal de empresas de la región, guardaparques, fuerzas de seguridad, integrantes del Ejército Argentino y alumnos de establecimientos agrotécnicos.

“Estas capacitaciones nos permiten ampliar la cantidad de personas formadas para trabajar con fuego técnico bajo criterios de seguridad, planificación y responsabilidad, algo fundamental para reducir riesgos y mejorar la prevención en el territorio”, destacó el director de Recursos Forestales, Roberto Rojas.

Las actividades combinaron instancias teóricas y prácticas, a cargo de técnicos del Ministerio de Producción y de la Agencia Federal de Emergencias.

En Santa Rosa, las jornadas se desarrollaron en el predio de la Brigada de Incendios Forestales; en Paso de los Libres, en la Sociedad Rural; y en Santo Tomé, en el predio General Cáceres, ex campo El Triunfo, dependiente de la Dirección de Remonta y Veterinaria.

“El fuego técnico es una herramienta que, utilizada de manera planificada y por personal capacitado, permite trabajar tanto en prevención como en el manejo del territorio. Por eso es clave conocer las condiciones adecuadas para su aplicación y coordinar el trabajo entre todos los actores involucrados”, explicó Rojas.

Desde la Dirección de Recursos Forestales de la Secretaría de Desarrollo Foresto Industrial destacaron que este tipo de formación permite fortalecer las capacidades locales y mejorar la articulación entre organismos públicos, fuerzas de seguridad, brigadistas y el sector privado.

“El objetivo es seguir formando recursos humanos en distintos puntos de la provincia y consolidar una red de trabajo que nos permita actuar de manera más eficiente ante situaciones de riesgo, protegiendo a las personas, los recursos naturales y la producción de Corrientes”, concluyó el funcionario.