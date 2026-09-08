A 37 años de la tragedia de Bella Vista: homenaje a los referentes del chamamé

Se cumplen 37 años del trágico accidente en el que un colectivo cayó al río Paraná en Bella Vista y costó la vida de destacados músicos chamameceros y dos choferes. La comunidad realiza actos de homenaje para mantener viva la memoria.

La conmemoración central incluyó un acto musical realizado durante el fin de semana, en tanto que este martes se desarrollarán propuestas educativas, un recorrido histórico y el tradicional arrojo de flores al río.

El recuerdo evoca a los artistas que representaban a la provincia y al legado cultural de sus sobrevivientes.

El trágico accidente de 1989

El hecho que conmocionó al folclore argentino y marcó la historia de la música regional ocurrió el 8 de septiembre de 1989, cuando un ómnibus trasladaba a la delegación chamamecera con destino a Buenos Aires para emprender una gira internacional hacia Niza, Francia.

El vehículo sufrió un fallo en el sistema de frenos y cayó por la barranca hacia las aguas del río Paraná, donde quedaron atrapadas varias personas.

Los músicos Zitto Segovia, Gringo Sheridan, Michel Sheridan, Chango Paniagua, Yacaré Aguirre y Johnny Behr, murieron ahogados. También perdieron la vida los choferes José Toledo y Walter Blas Gómez.

Actos conmemorativos en Bella Vista

La localidad encabezó las actividades en honor a los artistas caídos. Durante el sábado 5 de septiembre se realizó un festival musical en la Casa de la Cultura. El homenaje musical se adelantó debido a que el aniversario cae en plena semana, informaron las autoridades de la institución cultural.

El director de Cultura de Bella Vista, Gabriel Mazzoleni, explicó que este año las actividades que se desarrollan alrededor de la fecha están destinadas a escuelas y colegios. El objetivo es que la comunidad se involucre en el tema y mantenga viva la memoria de los artistas fallecidos en la tragedia.

El legado de los sobrevivientes

En diciembre de 2024 murió Raúl Díaz, quien integró la delegación que sufrió el accidente.

En 1985, Díaz fue uno de los principales promotores de la primera edición de la "Fiesta Nacional del Chamamé", que se realizó en el "Club Juventus" de la capital correntina.