Turismo capacitó a prestadores de alojamientos con el Sello Correntino de Calidad

El Ministerio de Turismo de Corrientes dictó jornadas de asistencia técnica y charlas informativas dirigidas a los prestadores de alojamientos en el Centro Cultural de Mburucuyá.

En el marco del programa "Sello Correntino de Calidad Turística", los equipos técnicos brindaron herramientas de gestión y buenas prácticas con el fin de profesionalizar la oferta, garantizar estándares de atención y elevar la competitividad de los servicios locales frente a los visitantes.

Capacitación técnica y buenas prácticas en Mburucuyá

La jornada reunió a actores clave del sector gastronómico y de hospedaje local.

La asistencia técnica se llevó a cabo en las instalaciones del Centro Cultural de la localidad de Mburucuyá y estuvo dictada por personal técnico de las áreas de Servicios Turísticos y Capacitación del Ministerio de Turismo provincial.

Durante las actividades se compartieron criterios orientados a la incorporación de esquemas de gestión y estándares de mejora continua para el sector.

Sello Correntino y competitividad del destino

El programa busca consolidar la calidad turística en los distintos municipios correntinos.

Las herramientas otorgadas apuntan a optimizar las experiencias de turistas mediante servicios más profesionales y amigables.

La iniciativa busca acompañar los procesos de mejora de los emprendedores para conformar una oferta turística cada vez más profesionalizada y competitiva.