Mes del Chamamé: brindarán una charla sobre los orígenes y el patrimonio inmaterial

En el marco de las actividades por el Mes del Chamamé, el Instituto de Cultura de Corrientes invita a la charla “Patrimonio Inmaterial e Historia de los Orígenes”

La disertación estará a cargo de la Dra. María Gabriela Basualdo, referente técnica de la declaración del género ante la Unesco, quien abordará los procesos históricos, la transmisión intergeneracional y los desafíos actuales de la música litoraleña con entrada libre y gratuita.

Detalles del evento y ejes de debate

La propuesta busca profundizar en la transmisión cultural del género oficial de la provincia.

La actividad tendrá lugar este viernes 11 de septiembre, a partir de las 19, en el Museo del Chamamé Casa Ñanderekó con acceso libre y gratuito.

Se analizará al chamamé como Patrimonio Cultural Inmaterial, sus transformaciones a lo largo del tiempo y los mecanismos de preservación intergeneracional.

La convocatoria está dirigida a músicos, investigadores, gestores culturales, especialistas y público general, contemplando una ronda final de preguntas e intercambio.

Durante la jornada se visibilizarán publicaciones contemporáneas sobre el género y se debatirán los desafíos actuales de la cultura chamamecera.

Perfil de la disertante

La exposición estará encabezada por una especialista clave en la proyección internacional de la música correntina.

La doctora María Gabriela Basualdo coordinó el equipo interdisciplinario que logró el reconocimiento del chamamé como Patrimonio Cultural del Mercosur y su posterior declaración ante la Unesco como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad.

Es autora de los libros de investigación como "El Lucero del Chamamé. Homenaje a Salvador Miqueri" y "El cultor del Chamamé. Homenaje a Juancito Güenaga".

Fue Directora de Relaciones Internacionales de la Provincia y se desempeña como consultora de proyectos enfocados en la identidad cultural correntina.