Dengue en Corrientes: refuerzan los controles vectoriales en Capital e interior

El Ministerio de Salud Pública de Corrientes mantiene un operativo integral de control vectorial y prevención contra el dengue, zika y chikungunya en la Capital e interior provincial.

A través de la Dirección General de Epidemiología, los equipos técnicos realizan neutralización de criaderos de Aedes aegypti, monitoreo con ovitrampas y capacitaciones a personal municipal y de fuerzas de seguridad sobre el uso del larvicida biológico BTI.

Controles vectoriales y formación técnica

Las brigadas sanitarias despliegan tareas de vigilancia y educación en territorio. Los equipos técnicos evalúan y tratan criaderos del mosquito en barrios estratégicos de la Capital y localidades del interior.

Se dictaron más de 20 talleres de actualización en el último trimestre dirigidos a agentes municipales, equipos de salud y efectivos de seguridad.

La formación abarca el uso del larvicida biológico BTI, colocación de ovitrampas para monitoreo entomológico y registro cartográfico de datos junto con la distribución de kits del Provec.

Sintomatología y cuadro clínico del dengue

La enfermedad viral transmitida por el Aedes aegypti requiere atención oportuna ante los primeros signos.

Se produce mediante la picadura de mosquitos infectados y afecta a personas de cualquier rango etario.

Entre los síntomas habituales se puede enumerar: fiebre, dolor intenso de cabeza, dolor retroocular (detrás de los ojos), eritemas en la piel, dolores musculares y articulares severos.

Las autoridades advierten la necesidad de consultar al médico ante la aparición de signos de alarma que puedan desencadenar formas graves de la enfermedad.

Recomendaciones preventivas y vacunación

Salud Pública instó a la ciudadanía a colaborar con las medidas de autocuidado en los domicilios.

La eliminación de criaderos resulta crucial y conlleva vaciar, cepillar y tapar recipientes que junten agua (baldes, macetas, botellas, neumáticos) y limpiar canaletas y desagües.

En caso de tener mascotas se sugiere renovar con frecuencia el agua de bebederos y floreros en patios.

Se recomienda utilizar repelente de forma constante, vestir prendas de manga larga en exteriores y colocar mosquiteros en aberturas del hogar.

Además, se recuerda que la vacuna contra el dengue se encuentra disponible en la provincia según el esquema fijado por la autoridad sanitaria.