El periodismo frente al algoritmo: Personal presentó a Fernando Belzunce en Rosario

Personal presentó la 13° edición del ciclo “Innovación, Tecnología y Periodismo”, segunda que se realiza en Rosario, en la que participaron periodistas y referentes de medios de comunicación de diferentes puntos del país.

Fernando Belzunce, director General Editorial de Vocento, líder de una red de más de 1200 periodistas, fue el encargado de realizar la ponencia central. En su presentación, reflexionó sobre el futuro del periodismo frente a los cambios tecnológicos, los algoritmos y la inteligencia artificial.

En su ponencia, se refirió a la transformación que está atravesando el periodismo, impulsada por la tecnología, los algoritmos y la inteligencia artificial, en un contexto de polarización, desinformación y cambios en los hábitos de consumo de noticias. También, enfatizó sobre el desafío que enfrentan los medios para recuperar su valor diferencial a través de la investigación, el criterio editorial y la construcción de confianza con sus audiencias. Para Fernando Belzunce, el futuro no dependerá de quién produzca más contenido, sino de quién genere más credibilidad. El gran reto, señala, del periodismo ya no es solo contar lo que ocurre, sino conseguir que importe. Y para cerrar su exposición concluyó “Una sociedad puede sobrevivir a la incertidumbre, a la crisis o al conflicto, pero difícilmente puede soportar que desaparezca la verdad como referencia compartida.”

Pedro López Matheu, director de Comunicaciones Externas, Sustentabilidad y Medios de Personal, estuvo a cargo de la apertura del encuentro. Durante su presentación, expresó: “Tenemos la misión, a través de nuestro programa institucional Redacciones5G, de acompañar la evolución de la labor periodística acercando herramientas tecnológicas a los profesionales de la comunicación y promoviendo la capacitación constante, contribuyendo a un ecosistema periodístico más sólido, innovador y sustentable. Y agregó: “Los encuentros de Innovación Tecnología y Periodismo nos permiten convocar a referentes locales e internacionales para intercambiar miradas sobre los grandes cambios que atraviesa la industria y reflexionar juntos sobre el futuro del periodismo. “

El evento estuvo moderado por Pablo Montenegro, periodista de Televisión Litoral. En tanto, del panel de reflexión local participaron Federico Cioni, jefe de Producto Digital y Audiencias de El Litoral y Lalo Falcioni, Editor General de Rosario 3.

Pedro López Matheu, director de Comunicaciones Externas, Sustentabilidad y Medios de Personal

Redacciones5G fue reconocido internacionalmente por la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), con el premio “Gran Amigo de la Prensa”, reafirmando su aporte a la libertad de prensa y la capacitación profesional. Próximamente, en la 82° Asamblea General de la SIP, el programa presentará los resultados y directrices de la edición 2.0 de su guía Periodismo IA.

MÁS DE 10 AÑOS DE REDACCIONES5G





Redacciones 5G surgió hace más de 10 años, frente a un escenario atravesado por la digitalización de los medios, el avance de internet móvil y la incorporación de nuevas tecnologías. Una iniciativa de formación impulsada por Personal que, desde sus inicios, acompaña los procesos de transformación del periodismo en Argentina y la región, promoviendo la innovación tecnológica en medios y redacciones. A través de talleres, espacios de capacitación, e-learning, newsletters, podcast, la guía Periodismo IA y propuestas como las jornadas de periodismo internacional (ITP), el programa contribuyó a construir un ecosistema periodístico más conectado, ágil y preparado para los desafíos del entorno digital.

Hasta la fecha, el programa recorrió más de 500 medios de todo el país y la región, capacitó a más de 10.000 profesionales del periodismo y la comunicación, y alcanzó a más de 3.000 estudiantes de Comunicación, Periodismo y carreras afines. Además, Redacciones5G de Personal desarrolla Redacciones5G–Video Podcast, un Newsletter mensual gratuito, un asistente virtual de Periodismo IA, y este año lanzamos la edición 2.0 de nuestra guía que incorpora los avances de la inteligencia artificial, ya integrada en la vida cotidiana y en la práctica periodística, transformando la morfología de las redacciones, desarrollando nuevas familias de roles, nuevas herramientas que amplían y complementan las capacidades humanas, y nuevas formas de relacionarse con las audiencias.

Hace más de una década, Redacciones5G refleja el compromiso constante de Personal, con la innovación, la capacitación y con fortalecer el papel esencial del periodismo en la sociedad.

La ponencia completa de Fernando Belzunce en la edición número XIII de ITP estará disponible en la sección dedicada “Redacciones5G” de la web institucional de Personal.

Allí se pueden consultar, además, todas las ediciones anteriores del evento, con presencias reconocidas a nivel global como Martin Baron, Rosental Galvez, entre otros.