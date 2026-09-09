El productor argentino que instala la cumbia argentina en Miami y alcanza el Top 10 de Amazon Music

Con más de 25 años de trayectoria, el productor y compositor argentino abre una nueva etapa internacional. Su reciente trabajo "Disimulada" interpretado por la cantante Alhondra, logró ingresar al Top 10 de "Cumbia Hoy” de Amazon Music.

Rastry construyó su carrera dentro de la música popular y latina en Sudamérica, trabajando como productor, compositor y desarrollando artistas. Hoy, esa experiencia encuentra una nueva proyección hacia el mercado internacional.

Desde GOLSONG, sello discográfico que dirige junto a su socio Pablo, ambos trabajan en el desarrollo de proyectos que combinan producción musical, composición, producción artística y estrategia de lanzamiento, con una mirada cada vez más orientada al mercado latino internacional.

En ese contexto aparece “Disimulada", una cumbia moderna compuesta y producida por Rastry e interpretada por Alhondra, artista radicada en Miami. El lanzamiento fue acompañado por una propuesta visual realizada entre Miami Beach y Downtown Miami, y logró ubicarse en el puesto #8 de "Cumbia Hoy", playlist editorial de Amazon Music.

Con una gran trayectoria como productor y compositor, respaldada por producciones distinguidas con tres Premios Gardel, Rastry inicia una nueva etapa enfocada en ampliar su trabajo hacia nuevos artistas, mercados y proyectos internacionales.